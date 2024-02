Kwasniok: "Rohr kann in 15 Minuten auf und neben dem Platz die Welt verändern"

Der SC Paderborn klopft oben an, dafür sorgte in der jüngeren Vergangenheit eine starke Serie, deren Ursprung Lukas Kwasniok vor dem Duell gegen Holstein Kiel am Samstag erklärt.

Heimlich, still und leise hat sich Paderborn im Tableau nach vorne gearbeitet. Nach einem 1:4 in Elversberg am 12. Spieltag noch im Niemandsland der Tabelle verortet, ging es von da an bis auf eine Ausnahme (0:1 gegen Fürth) steil bergauf für die Ostwestfalen und hoch bis auf Platz 6. "In den jüngsten sieben Spielen haben wir 16 Punkte geholt. Zu Beginn der Saison waren wir nach einem großen Umbruch auf der Suche nach uns selbst. Wir haben Strukturen innerhalb des Kaders verändert, so ist eine verschworene Gemeinschaft entstanden", zeigt Kwasniok die Entwicklung auf.

Gibt es ein Torspektakel?

Fünf Punkte Rückstand sind es auf die zweitplatzierten Störche, die zu Recht dort stünden, meint der 42-Jährige. "Sie haben eine sehr homogene, fleißige Mannschaft, die zweitbeste hinter St. Pauli. Sie sind in ihren Abläufen noch nicht ganz so klar wie St. Pauli, dafür aber variabler.” Kwasniok hält ein Torspektakel wie zuletzt dreimal bei den letzten neun Vergleichen (2018 - 4:4; 2022 - 4:3; 7:2) auch aufgrund der Herangehensweise seines Trainerkollegen für denkbar. "Ich kenne Marcel Rapp schon aus der Jugend, wir haben oft gegeneinander gespielt. Er hat den Mut Dinge umzusetzen. Das macht die Spiele gegen Kiel immer besonders abwechslungs- und torreich."

Obermair wohl fit - Rohr winkt das Comeback

Kwasniok hat personell kaum Probleme, lediglich Felix Platte (Innenbandanriss) steht nicht zur Verfügung. In Raphael Obermair hat eine wichtige Stammkraft nach zunächst individuellem Training am Donnerstag "schnell grünes Licht gegeben", der Coach geht von seinem Mitwirken aus.

Auf dem Sprung zurück in den Kader ist Allzweckwaffe Maximilian Rohr nach seiner bisher von Verletzungen gepflasterten Saison und nur drei Einsätzen. Auf den 28-jährigen Mittelfeldakteur hält der gebürtige Pole große Stücke: "Maxi Rohr ist ein Typ, der in 15 Minuten auf und neben dem Platz die Welt verändern kann. Er ist eine Waffe. Wenn man diese Waffe nutzen kann, sollte man es tun. Ob er für das Wochenende schon eine Option ist, haben wir noch nicht entschieden."

Kwasniok sieht sein Team als Außenseiter - Ansah ist optimistisch

Sein Team sieht der Trainer beim elften Heimauftritt (Bilanz bisher: 5/2/3) gegen das beste Auswärtsteam (6/2/2) als Außenseiter, aber nicht ohne Chancen: “Wir freuen uns auf das Spiel, weil wir auch in einer guten Verfassung sind." Das sieht auch Ilyas Ansah so, einer der jungen Wilden, die unter Kwasniok den Sprung ins Team geschafft haben. "Das Spiel gegen Kiel ist eine weitere Chance auf drei Punkte. Wir sind in einem guten Flow. Unsere Zielsetzung für das Wochenende ist klar."