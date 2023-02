Kwasniok nach 96-Blitzstart: "Habe mich gefühlt wie im falschen Film"

Der SC Paderborn wurde beim Gastspiel in Hannover zunächst auf dem falschen Fuß erwischt. Dann schlug die beste Offensive der Liga aber furios zurück - auch dank des goldenen Händchens ihres Trainers.

Die Bilanz des SC Paderborn im neuen Jahr spricht für sich. Durch die jüngsten drei Zähler beim fulminanten 4:3 in Hannover bleibt die Punkte-Ausbeute der Ostwestfalen im neuen Jahr makellos. Dabei hatte es gegen den Bundesliga-Absteiger von 2019 aus Sicht der Gäste überhaupt nicht gut angefangen. Nach nur vier Minuten lang der SCP bereits mit 0:2 hinten, nachdem 96-Angreifer Cedric Teuchert den schnellsten Doppelpack der Zweitliga-Historie erzielt hatte.

"Am Anfang habe ich mich gefühlt wie im falschen Film", gestand Paderborns Trainer Lukas Kwasniok bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Begegnung und betonte, dass er "auf die ersten vier Minuten gerne verzichtet" hätte. Kein Wunder - seine Mannschaft agierte in der Defensive zu Beginn so lückenhaft und fehleranfällig wie selten.

Was die Mannschaft nach dem Rückstand angeboten hat, war aller Ehren wert. Lukas Kwasniok

Doch die Gäste schüttelten sich daraufhin und spielten selbst zielstrebig nach vorne. "Was die Mannschaft nach dem Rückstand angeboten hat, war aller Ehren wert." Dabei habe der schnelle Anschlusstreffer von Robert Leipertz (6.) seiner Mannschaft natürlich in die Karten gespielt, erklärte Kwasniok, der beobachten durfte, dass Paderborn nach und nach in die Partie fand. "Wir sind geduldig geblieben. So haben wir das Spiel immer besser in den Griff gekriegt."

Die Quittung mündete dann im Strafstoß, den Leipertz - in der Entstehung etwas glücklich - herausholte (23.). Muslija verwandelte und katapultierte den SCP in die richtige Bahn. "Ich glaube, das ist dann absolut verdient, mit dem 2:2 in die Halbzeitpause zu gehen", befand Kwasniok, dessen Elf nach dem Seitenwechsel endgültig die Weichen für den Auswärtssieg stellte.

Rohr und Conteh entscheiden Spiel als Edeljoker

Dass man den Spieß umdrehen konnte, lag auch an den beiden Einwechslungen von Kwasniok, der in Maximilian Rohr den Vorbereiter zu Leipertz' zwischenzeitlichem 3:2 (56.) und in Sirlord Conteh den Torschützen zur Vorentscheidung (72.) gebracht hatte. Auch der Treffer von Hannovers Beier (83.) konnte das Spiel nicht mehr nachhaltig beeinflussen. "Ich glaube ich, dass wir unter dem Strich verdient als Sieger vom Platz gehen", bilanzierte Kwasniok.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Paderborner blieb die Auswechslung von Kai Klefisch, der kurz vor der Halbzeitpause einen Schlag abbekommen hatte, und dann zum Wiederanpfiff in der Kabine geblieben war.

Paderborn ist die Mannschaft der Stunde

Die Zahlen lesen sich aus Sicht des leisen Aufstiegsanwärters inzwischen beachtlich. Für den Moment hat der SCP nicht nur die beste Offensive der Liga, sondern gemeinsam mit Spitzenreiter Darmstadt auch das beste Torverhältnis. Auch in der Tabelle heißt es vorerst Platz drei, Kaiserslautern müsste am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf St. Pauli gewinnen, um wieder an Paderborn vorbeizuziehen. In der nächsten Woche kommt es dann zum direkten Duell der Tabellennachbarn, am Freitag (18.30 Uhr) hat Paderborn die Roten Teufel zu Gast.