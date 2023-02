Kwasniok: "Müssen nicht immer nach den negativen Punkten suchen"

Dank des 4:1-Siegs gegen Düsseldorf hält der SC Paderborn weiter Anschluss an die Aufstiegsplätze. Nach Schlusspfiff war Trainer Lukas Kwasniok durch und durch begeistert von der Leistung seiner Mannschaft.

"Das war eine Top-Leistung der Jungs", fand Lukas Kwasniok nach dem 4:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf am Freitagabend bei "Sky", dank dem die Ostwestfalen dem Spitzen-Trio der 2. Bundesliga auf den Fersen bleiben. Diesen Eindruck wollte er sich auch durch den zwischenzeitlichen Ausgleich oder eine fahrlässige Chancenverwertung nicht schmälern lassen.

Klar, da seien "ein, zwei Situationen" gewesen, in denen seine Mannschaft "zu sehr Jambalaya spielt" um den Sechzehner, also ein bisschen zu umständlich agiert hat, statt schnurstracks aufs Tor zu gehen. Nichtsdestotrotz, so Kwasniok, "war es eine Top-Leistung der Jungs" - schließlich blieb das "Jambalaya" unbestraft, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Fortuna benötigte der SCP nur drei Minuten, um erneut in Führung zu gehen - und daraufhin weitere sechs, ehe es 3:1 stand.

"Wir müssen nicht immer nach den negativen Punkten suchen. Ich finde, das war absolut verdient nach 90 Minuten, deswegen: Top", untermauerte der Trainer mit Nachdruck die "Bomben-Leistung" seiner Mannschaft. Besonderes Augenmerk warf er dabei auf die Tatsache, dass man noch am Dienstag "einen Nackenschlag" hinnehmen musste im Pokalspiel gegen Stuttgart. Gegen den Bundesligisten sei man zwar "relativ chancenlos" gewesen, doch die Reaktion auf die denkbar bittere Niederlage habe gepasst: "Heute dann 121 Kilometer abzuspulen spricht für die Jungs. Und das macht mich stolz."