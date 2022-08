Kwasniok in der Halbzeit: "Das war die mit Abstand schlechteste Leistung"

In der Nachspielzeit hat der SC Paderborn den Sieg gegen den FC St. Pauli noch aus der Hand gegeben. Doch auch zuvor war Trainer Lukas Kwasniok nicht zufrieden mit seinem Team.

Musste sich nach drei Siegen in Serie mit einem Remis begnügen: Paderborns Trainer Lukas Kwasniok. IMAGO/Lobeca

"Zur Abwechslung mal wieder ein verrücktes Spiel, an dem wir teilnehmen durften" - Mit diesen Worten eröffnete Lukas Kwasniok die Pressekonferenz am Samstagnachmittag. Erst letzte Woche lieferte der SC Paderborn ein 7:2-Spektakel gegen Kiel, nun ging es auch beim 2:2 beim FC St. Pauli hoch her.

Im Millerntor-Stadion ließen die Hausherren kaum Angriffe der Paderborner zu, die beste Offensive der Liga tat sich schwer. Kwasniok war nicht zufrieden: "In der ersten Hälfte haben wir die Aggressivität und Intensität des FC St. Pauli überhaupt nicht kontrollieren können. Wir sind kaum in Spielsituationen gekommen, in denen wir uns wohlfühlen."

Kwasniok: "Wir waren in vielen Situationen etwas kindlich und inkonsequent"

St. Pauli beherrschte das Geschehen weitgehend, ließ aber Präzision im letzten Drittel vermissen und so ging kurz vor der Pause doch der Gast aus Paderborn durch Pieringer (44.) in Führung - "absolut glücklich" aus Sicht von Kwasniok. In der Halbzeit habe der Trainer "den Jungs die Wahrheit ins Gesicht gesagt." Der Coach wurde deutlich: "Das war die mit Abstand schlechteste Leistung. Wir haben mutlos agiert."

Nach der Pause und kleinen Anpassungen hatte Pieringer die große Chance auf den Doppelpack und das 2:0, der Stürmer vergab jedoch (48.). Für Kwasniok eine beispielhafte Szene: "Wir waren in vielen Situationen etwas kindlich und inkonsequent. Pieringer schafft es nicht, den Ball abzuschirmen. Wenn er da den Körper besser dazwischen schiebt, kann er den Ball über die Linie drücken."

Seinen Jubelsprint bereut der Coach im Nachhinein

Die Schlussphase mit drei Toren, drei Wendungen und einem zurückgenommenen Treffer war das große Finale der Partie. Nach dem 2:1 von Conteh in der Nachspielzeit rannte Kwasniok jubelnd über das Feld zu seinen Spielern - und fand das ihm Nachhinein nicht mehr ganz so toll: "Ich habe mich zu einem Sprint verleiten lassen und vielleicht das falsche Signal an die Mannschaft gesendet, nach dem Motto: Das Spiel ist durch." Das letzte Wort in dieser Partie gehörte jedoch schließlich den Hausherren, die durch Nemeths Kopfballtreffer spät (90.+3) zum Ausgleich kamen.

"Das klingt alles extrem negativ", sagte Kwasniok angesichts seiner Kritik. Immerhin hatte seine Mannschaft den ersten Punkt in dieser Saison aus dem Millerntor-Stadion des so heimstarken FC St. Pauli entführt. "Aber für unseren Anspruch Fußball zu spielen war das einfach nicht die Leistung, die ich mir erhofft habe."