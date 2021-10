Kwasniok: Hünemeier soll Hofmann ausbremsen

Beim Duell zwischen Karlsruhe und Paderborn dürfte es hoch hergehen - besonders in der Luft: Treffen mit KSC-Angreifer Philipp Hofmann und SCP-Verteidiger Uwe Hünemeier doch zwei Kopfball-Giganten aufeinander.

Paderborns Trainer Lukas Kwasniok weiß, wen es am Sonntag (13.30 Uhr) im Gastspiel beim Karlsruher SC auszuschalten gilt: Philipp Hofmann. Der Mittelstürmer ist der Zielspieler im Angriff des Karlsruher SC. Was bei einer Körpergröße von 1,95 Metern und einem Kampfgewicht von 89 Kilogramm alles andere als verwunderlich ist: "Einen Philipp Hofmann in der Luft zu verteidigen, ist fast unmöglich", gestand Kwasniok am Freitag auf der Pressekonferenz zur Partie. Wobei die Betonung auf "fast" lag. "Ich kenne nur einen, der das schafft", führte Kwasniok weiter aus: "Uwe Hünemeier. Der freut sich schon aufs Spiel, da bin ich mir sicher."

Mit einer Körpergröße von "nur" 1,88 Metern ist der SCP-Innenverteidiger zwar ein paar Zentimeter kleiner als sein potenzieller Konkurrent, doch mit 88 Kilogramm bringt er annähernd das gleiche Gewicht auf die Waage. Und besitzt zudem mit 35 Jahren gegenüber dem 28-Jährigen Hofmann ein paar Jährchen mehr Erfahrung. Das Treffen der beiden "Giganten" dürfte eines der zentralen Duelle am Sonntag werden. Zwar fehlte Hünemeier am Freitag im Training, doch dies war wegen eines "kleinen Zipperleins" wohl eher eine Vorsichtsmaßnahme, im Wildpark wird Hünemeier seinen Mann stehen. Gut schaut es auch bei Jamilu Collins und Felix Platte aus, beide stehen wohl trotz kleinerer Blessuren zur Verfügung.

Für Kwasniok selbst ist die Reise ins Badische eine Rückkehr in seine Heimat. Nachdem seine Familie 1988 aus Polen nach Deutschland übersiedelte, wuchs er in Karlsruhe auf und begann beim KSC auch mit dem Fußballspielen. "Ich persönlich freue mich auf ein Wiedersehen mit alten Kollegen", sagte Kwasniok. Nichtsdestotrotz will er aus dem Wildpark "was mitnehmen". Dabei wird es besonders darauf ankommen, die Euphorie rund um den KSC nach dem 2:1-Pokalcoup am Mittwoch bei Bayer Leverkusen zu unterbinden: "Wir dürfen uns davon nicht beeindrucken lassen und müssen unser Spiel durchziehen", forderte Kwasniok von seiner Elf.