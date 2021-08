Kwasniok: "Hier in Paderborn ist man sehr, sehr demütig, stellt die Frage noch nicht"

Am Sonntag kommt es in der Liga zum "Pokal-Rückspiel" zwischen dem SC Paderborn und Dynamo Dresden. SCP-Coach Lukas Kwasniok hofft dabei auf ein anderes Ergebnis als noch im DFB-Pokal.

Es sei schon "nochmal besonders" gewesen, das DFB-Pokalspiel zwischen dem SC Paderborn und Dynamo Dresden vor knapp drei Wochen, erklärte Lukas Kwasniok. Mit 1:2 verlor die Mannschaft um den neuen Paderborn-Coach im Rudolf-Harbig-Stadion und verabschiedete sich aus dem Wettbewerb. Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) treffen die Vereine erneut aufeinander. Wenn es nach Kwasniok ginge, dann mit einem anderen Ergebnis.

"Bekanntlich lernt man ja aus einer Niederlage mehr als aus einem Sieg", stellte der 40-Jährige bei der Pressekonferenz vor der Partie klar. "Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt auch gewinnen und siegen." Helfen soll dabei das Gelernte aus dem Pokalspiel Anfang August. Damals sei vor knapp 15 000 Zuschauern "schon so eine Wucht gekommen", die "der ein oder andere Spieler nocht nicht erlebt hat". Deshalb habe in der ersten Hälfte "der Mut an der ein oder anderen Stelle, was Herausspielen unter Druck angeht" gefehlt. Im zweiten Durchgang sei das dann besser geworden. "Ich gehe davon aus, dass wir diese Anlaufzeit nicht mehr brauchen", kündigte der Trainer an.

Tabellenkonstellation keine Überraschung

Dass es sich bei der Partie um ein frühes Spitzenspiel (Dresden ist Zweiter, Paderborn Dritter) in der Saison handelt, wundert Kwasniok, der den SCP seit diesem Sommer trainiert, wenig: Erst "wenn wir im Rückspiel immer noch beide auf diesen Platzierungen stehen sollten, dann wär ich sehr überrascht." Zu Beginn einer Spielzeit seien "natürlich zwei Siege nochmal wertvoller als im Laufe einer Saison", als später in der Saison, wenn man schon "viel, viel mehr Punkte" hätte.

Eine Frage über Aufstiegsziele von einem Journalisten aus Dresden wimmelt Kwasniok mit einem Schmunzeln ab. "Hier in Paderborn ist man sehr, sehr demütig, stellt die Frage noch nicht." Trotzdem sei seine Mannschaft stark genug, "um jedem Gegner tatsächlich Parolie zu bieten". Und: Auch am Sonntag gewinnen zu können. "Dafür glaub ich sind wir selbstbewusst genug und über andere etwaige Ziele haben wir uns wenig Gedanken gemacht."

Platte fällt aus

In der Partie in Dresden, bei der zwei Mannschaften, die "in der Intensität auch ihr Heil so ein wenig suchen", aufeinandertreffen, muss Kwasniok aber weiterhin auf Frederic Ananou verzichten. Der 23-Jährige trainiert mittlerweile wieder mit der Mannschaft, eine Kadernominierung sei "trotzdem unwahrscheinlich" - wie auch bei Maximilian Thalhammer. Außerdem fällt Felix Platte aus, der zwar kein akutes aber ein "gesamtstatisches" körperliches Problem habe, das Rücken, Hüfte und Gesäßbereich betrifft. Nichtsdestotrotz betont Kwasniok: "Ich kann aus dem Vollen schöpfen und freue mich darauf, wieder harte Entscheidungen treffen zu müssen."