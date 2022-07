Kwasniok fordert: "Müssen am Limit arbeiten"

Der SC Paderborn bestreitet zum Auftakt in die neue Saison ein Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Cheftrainer Lukas Kwasniok plant im Vergleich zu den Vorbereitungsspielen "keine Mega-Überraschung".

"Die Vorfreude ist extrem groß", sagt Kwasniok vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Karlsruher SC. Der 41-Jährige blickt auf die Sommervorbereitung mit großer Zufriedenheit zurück, auch wenn die Pause zwischen dem letzten Spieltag der vergangenen und dem ersten der neuen Saison kürzer als sonst ausfiel. "Wir haben uns sehr, sehr viele Dinge in kurzer Zeit erarbeiten können. Wenn wir am Sonntag alles abrufen, werden wir den KSC schlagen können", blickt Kwasniok erwartungsfroh auf das Spiel gegen seinen Ex-Klub. Zugleich mahnt er, gleiches gelte natürlich auch für den KSC. "Wir wollen mit breiter Brust in das Spiel gehen und müssen am Limit arbeiten, um zu punkten."

Für das erste Heimspiel der Saison hat der SCP rund 7800 Tickets verkauft. Der Klub rechnet mit etwa 9000 Fans. Vielleicht werden es auch unerwartet noch mehr, denn anders als in den von der Corona-Pandemie geprägten Spielzeiten öffnen die Ostwestfalen am Sonntag wieder eine Tageskasse in ihrem Stadion, das künftig unter dem Sponsorennamen "Home Deluxe Arena" firmiert.

Wie viele Besucher es am Ende auch sind, sie erwartet im Vergleich zu den Testspielen keine "Mega-Überraschung" aus personeller Sicht, wie Kwasniok klarstellt. Neben den langzeitverletzten Neuzugängen Sebastian Klaas (Reha nach Kreuzbandriss) und Kai Klefisch (Reha nach Knöchelbruch) steht allerdings auch Kelvin Ofori nicht zur Verfügung. Den ehemaligen Düsseldorfer plagen Knieprobleme.