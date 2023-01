Kwasniok: "Es wird sicher keine Revolution geben"

Der SC Paderborn hat sich am Dienstag zurückgemeldet - mit zwei gefühlten Neuzugängen. Und mit einer saftigen Geldstrafe.

Am Dienstag hat Lukas Kwasniok sein Team erstmals 2023 wieder um sich versammelt, der Trainer des SC Paderborn hatte "alle Mann an Bord", wie der Klub mitteilte. "In der Vorbereitung haben wir vor allem drei Dinge im Blick: die Rückeroberung des Balles, die Absicherung vor der Abwehrkette und eine bessere Bilanz bei Standards", meinte der Coach, der das zweite Halbjahr 2022 noch einmal Revue passieren ließ: "Bis zur letzten englischen Woche hatten wir eine sehr gute Hinrunde." Nach 17 Spieltagen rangiert der SCP auf Platz sechs der 2. Bundesliga.

Der Kader der Ostwestfalen "wird sich bis zum 31. Januar sicher noch verändern. Das liegt in der Natur der Sache", wie Kwasniok unterstrich, bauen kann er dabei aber auch auf zwei Akteure aus den eigenen Reihen. "Mit Kai Klefisch und Sebastian Klass haben wir gewissermaßen zwei Neuzugänge im Kader. Deshalb wird es sicher keine Revolution geben."

Klefisch, vor der Saison von Viktoria Köln gekommen, hatte sich noch bei seinem alten Verein eine schwere Knöchelverletzung zugezogen, Klaas, neu vom VfL Osnabrück dazugestoßen, erlitt in der Sommervorbereitung einen Kreuzbandriss. Beide sind nun im Training dabei.

Für Kwasniok ist zudem wichtig, dass sein Team wieder mit "Leichtigkeit und geistiger Frische" ans Werk geht, denn das ist für ihn "wichtiger als die reine fußballerische Qualität. Manchmal wird auch nicht alles nur fußballerisch zu lösen sein. Wir müssen uns auch Mann gegen Mann behaupten."

21.000 Euro Geldstrafe

Indes hat das DFB-Sportgericht dem Zweitligisten eine saftige Geldstrafe aufgehalst. "Wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" hat der DFB-Kontrollausschuss eine Geldstrafe in Höhe von 21.000 Euro verhängt, 7000 Euro können "für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen" verwendet werden. Grundlage des Urteils waren Verfehlungen beim Spiel in Braunschweig Ende Oktober, als SCP-Fans mindestens 35 Bengalische Feuer zündeten.