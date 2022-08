Kwasniok erwartet Offensiv-Feuerwerk gegen Kiel: "Zuschauer dürfen sich freuen"

SCP-Trainer Lukas Kwasniok rechnet gegen Holstein Kiel mit vielen Toren. Dabei erwägt der Coach, seinen Gegner mit Rotationen in der Offensive zu überraschen.

Bereits elfmal war Paderborn in der laufenden Saison erfolgreich. IMAGO/Eibner

Die Ostwestfalen sind für den Moment Tabellenführer und stellen mit elf Treffern die beste Offensive der Liga. Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb Lukas Kwasniok am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die SV Holstein ein Offensiv-Feuerwerk erwartet. "Kiel hat nach uns die meisten Tore (9) in der Liga erzielt. Die Zuschauer dürfen sich auf ein ereignisreiches Spiel freuen", läutete der 41-Jährige das Duell auf der Spieltags-Pressekonferenz ein.

Auf dem Papier ist das Aufeinandertreffen zwischen dem Ersten und Fünften sowas wie ein Spitzenspiel. "Aber davon kannst Du Dir nichts kaufen", deutete Kwasniok darauf, dass es noch viel zu früh in der Saison sei, die aktuelle Tabelle zu interpretieren. Stattdessen werde es eine "Big Challenge" gegen die Störche. "Die Kieler Mannschaft will den Ball haben und dem Gegner ihr Spiel aufzwingen", prognostizierte der SCP-Coach.

Paderborn plant keine Rotationen in der Defensive - aber dafür im Angriff?

In der Defensive - insbesondere in der Dreierkette - will Kwasniok keine Veränderungen vornehmen. Beim 1:0 über Kaiserslautern stand seine Hintermannschaft zuletzt stabil und verteidigte alles weg, sodass Paderborns Trainer Innenverteidiger Marcel Hoffmeier mit einem Sonderlob bedachte.

Obwohl seine Mannschaft sich auch im Angriff spielfreudig zeigte, könnte es gegen Kiel genau dort zu Rotationen kommen. "Offensiv könnte sich schon etwas verändern", verriet Kwasniok. "Da gibt es zwei bis drei Überlegungen, um den Gegner vor neue Aufgaben zu stellen." Unwahrscheinlich erscheint es jedoch, dass der SCP ohne Felix Platte in die Partie startet. Der frühere Schalker war nicht nur gegen den FCK mit seinem Tor der Matchwinner, sondern führt auch mit vier Treffern die Torschützenliste an.

Personell kann Kwasniok gegen Kiel mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen. Neue Ausfälle gibt es nicht zu beklagen. Die beiden Langzeitverletzten Kelvin Ofori und Kai Klefisch sollen zudem in der nächsten Woche ins Training zurückkehren.