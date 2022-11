Kwasniok ernüchtert: "Gesehen, dass wir keine Spitzenmannschaft sind"

Der SC Paderborn hat in Heidenheim einen gebrauchten Nachmittag erlebt. Nach dem 0:3 dämpfte Lukas Kwasniok die eigenen Erwartungen.

Dass der SC Paderborn mit 34 Treffern über den besten Angriff der 2. Liga verfügt, war beim 0:3 am Samstag in Heidenheim nicht zu erkennen. Dabei wurden die Ostwestfalen von Trainer Lukas Kwasniok offensiv eingestellt - gleich vier nominelle Angreifer standen von Beginn an auf dem Platz. Gegen die beste Abwehr der Liga fand der sonst so treffsichere SCP aber keinerlei Mittel, FCH-Keeper Kevin Müller musste nicht einmal wirklich eingreifen.

"Wir haben von Beginn an nicht ins Spiel gefunden. Heidenheim war die deutlich bessere Mannschaft", zeigte sich Kwasniok auf der Pressekonferenz nach der Partie angefressen - genau wie Uwe Hünemeier. "Das ist sehr ernüchternd. Wir waren heute einfach nicht bereit. Gegen einen sehr mannorientierten Gegner haben wir keinen Fuß in die Tür bekommen", so der Routinier.

Für Paderborn war das 0:3 die zweite Niederlage in Folge gegen einen direkten Konkurrenten um den Aufstieg, nachdem der SCP bereits vergangene Woche dem HSV mit 2:3 unterlag. "Heute haben wir gesehen, dass wir keine Spitzenmannschaft sind", ordnete Kwasniok die Pleite ein und dämpfte damit die eigenen Erwartungen.

Wiedergutmachung gegen Bielefeld?

Gut für den SCP, dass eine englische Woche ansteht und der schwache Auftritt bereits am Dienstag im Ostwestfalen-Duell gegen Arminia Bielefeld wieder gutgemacht werden kann. "Wir müssen ein ganz anderes Gesicht zeigen. Wir wollen gegen Bielefeld unbedingt gewinnen, um unsere gute Heimbilanz fortzusetzen", spricht Hünemeier das Heim-Tableau an, das der SCP derzeit noch anführt.

Auch Kwasniok blickte direkt voraus, "Mund abwischen und optimal auf das OWL-Duell vorbereiten", lautete die Devise des Paderborner Trainers. Kapitän Ron Schallenberg schaute derweil noch ein bisschen weiter: "In den nächsten beiden Spielen wollen wir unbedingt punkten, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen." Am letzten Spieltag vor der WM-Pause muss Paderborn noch nach Nürnberg.