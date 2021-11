Kwasniok erklärt Oforis Bankplatz und nennt ein Punkteziel

Um ein beseeltes Weihnachtsfest feiern zu können, will der SC Paderborn weiterhin oben mitmischen. Kelvin Ofori könnte allerdings in die Röhre schauen.

Während sich St. Pauli (vier Punkte vor) und Darmstadt (einen) um die Tabellenführung zanken, schaut sich der SC Paderborn das Spektakel von Relegationsplatz drei aus an - und macht sich bereits Gedanken über die weihnachtliche Bescherung.

"Ich habe mich mit konkreten Zahlen bisher immer zurückgehalten", begann SCP-Trainer Lukas Kwasniok auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann aber, weil er eben konkret darauf angesprochen wurde, zeichnete er doch ein greifbares Mindestziel.

"Bei 25 Punkten und noch vier Spielen bis Weihnachten wären wir schon enttäuscht, wenn unter dem Baum nicht die drei davor stünde", so der Coach. Also mindestens 30 Zähler, bitte. "Fünf plus Punkte sollten schon unser Anspruch sein", sagt Kwasniok, schließlich geht es im Unterhaus ziemlich eng zu. Fünf Punkte, das ist auch Paderborns derzeitiger Vorsprung auf den Neuntplatzierten Werder Bremen.

Für Ofori sieht es weiterhin düster aus

Wer diesen Abstand zuletzt nicht mehr aktiv herausgespielt hat, ist Kelvin Ofori, der beim fulminanten 4:2-Sieg in Karlsruhe noch hinter den Spitzen begonnen hatte. Das Schicksal des Mittelfeldmannes, der seither noch nicht mal mehr eingewechselt wurde, erklärte Kwasniok so: "Wenn ich der Überzeugung bin, dass ich körperliche Wucht brauche, dann ist es schwierig, ihn zu bringen. Wenn ich Finesse und Dribbelstärke brauche, ist er immer eine Option."

Gegen Rostock sei vor allem "das Aufsammeln zweiter Bälle und körperliche Robustheit" gefragt - Oforis Startelf-Chancen dürften also nicht allzu gut stehen.