Kwasniok: "... dann sprechen wir eben nicht über zwei verlorene Punkte"

Trotz deutlicher höherer Ballbesitzanteile hat es für den SC Paderborn am Freitagabend gegen den VfL Osnabrück nur zu einem Remis gereicht. Mit einem Punkt aus den ersten beiden Spielen gaben sich Trainer und Spieler anschließend nicht zufrieden.

Über 70 Prozent Ballbesitz hatte der SC Paderborn am Ende der Partie gegen den VfL Osnabrück - drei Punkte waren für den SCP schließlich dennoch nicht herausgesprungen. Das 1:1 erachteten die Paderborner nach Spielende für deutlich zu wenig - sowohl mit Blick auf die Partie als auch den Saisonstart im Allgemeinen.

Kruse sieht Standard-Flut als Hauptproblem

"Wir müssen einfach erwachsener und reifer spielen" resümierte beispielsweise Paderborns Torschütze Jannis Heuer am "Sky"-Mikrofon, der seiner Mannschaft in Verbindung mit der 0:5-Auftaktklatsche in Fürth insgesamt "einen schwierigen Start in die neue Saison" attestierte. Ähnlich sah es auch Heuers Vorlagengeber Max Kruse, für den neben dem teilweise zu langsamen Spielaufbau insbesondere die Vielzahl an Standardsituationen für den VfL entscheidend waren: "Auch in der ersten Hälfte war es schon so, dass wir einfach zu viele Standards gegen uns gefangen haben. Wir wussten, dass Osnabrück Tore eigentlich nur durch Standards macht und deswegen war es da dann eine Standard zu viel am Ende", so der Sommerneuzugang, der zuvor erstmals im SCP-Trikot vor heimischen Publikum aufgelaufen war.

Vergleiche mit den Paderborner Mannschaften aus den vorherigen Spielzeiten sah der 35-Jährige unterdessen im Zuge des unzufriedenstellenden Auftakts als unpassend an, auch wenn dies "natürlicher der Anspruch" sei, "den der Verein hat". "Wir leben ja im Hier und Jetzt und müssen jetzt erstmal dahinkommen, dass wir unsere Punkte sammeln, egal wie", so Kruse weiter.

Muslijas vergebene Großchance bereitet SCP Kopfzerbrechen

Für Paderborns Cheftrainer Lukas Kwasniok standen derweil "definitiv zwei Punkten zu wenig auf unserer Habenseite", wie der gebürtige Pole auf der anschließenden Pressekonferenz erklärte. Nach der zwischenzeitlichen Führung habe sein Team "dann sicherlich mit Muslija die spielentscheidende Szene" gehabt, diese jedoch vergeben. "Wenn da das 2:0 fällt - Grill hält den überragend - dann sprechen wir eben nicht über zwei verlorene Punkte. So frisst du dann noch das 1:1 nach einem Standard - das passiert", beschrieb Kwasniok die Bedeutung der großen Möglichkeit auf das 2:0 aus der 73. Minute, bei der Florent Muslija das Nachsehen gegen den stark reagierenden VfL-Keeper hatte.

Bis zum kommenden Wochenende haben die Paderborner nun Zeit, die Leistung aus dem Freitagabendspiel weiter einzuordnen und im Training aufzuarbeiten. Immerhin: Vor dem kommenden Pflichtspiel des SCP, das am 13. August um 18 Uhr steigt, kann ein Unentschieden bereits ausgeschlossen werden - im DFB-Pokal geht es bei Energie Cottbus um den Einzug in die 2. Runde.