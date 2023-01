Kwasniok bereut die frühe Führung: "Uns hat ein wenig der Mut gefehlt"

Der SC Paderborn ist denkbar knapp im Achtelfinale des DFB-Pokals gescheitert. Nichtsdestotrotz sehen in Ostwestfalen eine verdiente Niederlage, nachdem man in Führung liegend zu wenig anbot.

Sah seinem Team den Druck nach der Führung an: Lukas Kwasniok. Getty Images

Beinahe hätte es geklappt. Lange Zeit hielt der SC Paderborn dem Druck des VfB Stuttgart stand, war drauf und dran, die 1:0-Führung leidenschaftlich über die Zeit zu verteidigen. "Das hat auch 86 Minuten sehr gut geklappt", resümierte SCP-Keeper Jannik Huth nach dem Spiel bei "Sky", "aber denn haben sie halt individuelle Qualität und machen noch zwei Dinger". 2:1 stand es am Ende also für den Favoriten, der sich lange die Zähne ausbiss.

Früh waren die Ostwestfalen in Führung gegangen, nachdem der Stuttgart-Verteidiger Mavropanos dem VfB selbst das Gegentor eingeschenkt hatte. Ein Umstand, der in den Augen von Trainer Lukas Kwasniok seinem Team nicht wirklich geholfen hatte: "Uns hat ein wenig der Mut gefehlt. Wir hatten das Gefühl, dass man etwas verlieren könnte, dabei hatten wir gar nichts zu verlieren."

Nach dem Treffer zum 1:0 zog sich der SCP zurück und konzentrierte sich nahezu ausschließlich darauf, die Angriffe der Schwaben zu verteidigen. "Wir hatten viel zu selten den Ball - das zeichnet uns ja eigentlich auch aus, mit dem Ball zu spielen", bestätigte Huth Kwasnioks Eindruck. "Es ist anstrengend, wenn man so tief steht, wir haben keine Entlastung gehabt", fand auch Kapitän Ron Schallenberg.

Der Mittelfeldspieler sah trotz der knappen Niederlage einen "verdienten Sieg für Stuttgart". "Es ist besser, nach 90 Minuten auszuscheiden, als nach 120 Minuten", meinte der 24-Jährige wohl auch in Hinblick auf das Restprogramm in der zweiten Liga, wo der Tabellen-Fünfte am Freitag (18:30, LIVE! bei kicker) auf den punktgleichen Sechsten aus Düsseldorf trifft. Beide Teams haben sieben Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei und sind mittendrin im Aufstiegsrennen. Darauf kann sich der SC Paderborn nach dem Ausscheiden im Pokal nun fokussieren.