Kwarteng bleibt in Magdeburg: "In Moritz steckt noch viel Potenzial"

Nächste Vertragsverlängerung bei Zweitliga-Aufsteiger Magdeburg: Der FCM hat Moritz Kwarteng mit einem neuen Kontrakt ausgestattet.

Vertragsverlängerungen liegen Drittliga-Meister 1. FC Magdeburg aktuell: Bis zum Dienstagvormittag hatte der Klub um Coach Christian Titz binnen rund einer Woche bereits sechs Akteure mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet. Mit Moritz Kwarteng folgt nun Nummer sieben.

Kwarteng ist die siebte Vertragsverlängerung binnen einer Woche

Der 24-jährige Mittelfeldspieler, im Januar noch vereinslos, doch in der Rückrunde in zwölf Drittliga-Spielen mit zwei Toren und drei Assists für den FCM erfolgreich (kicker-Note 2,75), kommt somit seinen Mitspielern Connor Krempicki, Florian Kath, Tatsuya Ito, Kai Brünker, Leon Bell Bell und Alexander Bittroff nach.

Der "vielseitig einsetzbare Offensivspieler", so die Website des FCM, hat laut Geschäftsführer Otmar Schork "nach seiner Pause eine gute Entwicklung bei uns in der Rückrunde genommen. Er hat sich schrittweise an das Niveau gewöhnt. In Moritz steckt noch viel Potenzial, das er auch in der 2. Bundesliga abrufen kann.“

Mit seiner Art, Fußball zu spielen, und seiner Dynamik hilft er uns weiter. Christian Titz

Trainer Titz freut sich ebenso wie Schork auf die gemeinsame Zukunft mit Kwarteng, den er bereits in dessen HSV-Zeit (2017-2021) trainiert hatte. Der Coach ist sich sicher: "Mit seiner Art, Fußball zu spielen, und mit seiner Dynamik hilft er uns weiter." Schon nach der Zwangspause ohne Verein sei schließlich eine tägliche Steigerung zu sehen gewesen.