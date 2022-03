Kwadwo: "Daran merkt man, dass die Leichtigkeit zurückkommt"

Beim MSV Duisburg ist die Stimmung vor dem Spiel beim SV Meppen nach neun Punkten aus vier Partien verbessert. Trainer Hagen Schmidt erwartet im Emsland eine enge Partie.

Der MSV Duisburg hat nach der Niederlage Anfang Februar gegen Borussia Dortmund II und dem anschließenden Rücktritt von Sportdirektor Ivo Grlic in den vergangenen Wochen die Trendwende geschafft. Die Zebras gewannen in der Liga zunächst die zwei wichtigen Spiele gegen die direkten Konkurrenten Würzburg sowie Türkgücü und feierten in der Vorwoche gegen Viktoria Köln den dritten Erfolg im vierten Spiel. Nur beim Tabellendritten Eintracht Braunschweig gab es zwischendurch eine Niederlage.

Der Positivtrend soll sich auch beim Gastspiel in Meppen fortsetzen. "Wir fahren dahin, um etwas mitzunehmen. Wir haben ein Ziel und das wollen wir erreichen und dazu brauchen wir Punkte", so MSV-Trainer Hagen Schmidt, der auf der Pressekonferenz ebenfalls verriet, dass er mit einem Spiel rechnet, indem Kleinigkeiten den Ausschlag geben.

Angesichts der zuletzt wichtigen Siege ist die Stimmung in Meiderich wieder besser: "Klar sind die Ergebnisse immer wichtig für einen persönlich. Daran merkt man einfach, dass die Leichtigkeit ein Stück weit zurückkommt", erklärt Außenspieler Leroy Kwadwo.

Im Fußball ist es so, dass man sich Glück erarbeiten muss und ich denke, dass haben wir über die letzten Wochen getan. Hagen Schmidt

Dennoch ist den Verantwortlichen in Duisburg auch bewusst, dass das Team in diesen Spielen nicht immer vollkommen überzeugte. "Im Fußball ist es so, dass man sich Glück erarbeiten muss und ich denke, dass haben wir über die letzten Wochen getan. Trotzdem sind wir realistisch und haben das Spiel aufgearbeitet", erläutert Schmidt, der vor allem im eigenen Ballbesitz Verbesserungspotenzial sieht.

An der personellen Situation hat sich bei den Zebras im Vergleich zur Vorwoche nichts verändert - weiterhin fehlen Aziz Bouhaddouz, der nach seinem Muskelfaserriss aber schon ein "Teiltraining" absolviert, Oliver Steurer und Rolf Feltscher (Wadenprobleme).