Kvitova gewinnt Miami - Rybakinas Traum vom Sunshine Double platzt

Petra Kvitova hat ihre famose Woche in Miami zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht - und das Sunshine Double von Elena Rybakina verhindert.

Vor wenigen Tagen war Rybakina nach ihrem Zweisatzsieg über Aryna Sabalenka in Indian Wells noch die strahlende Siegerin gewesen. In Miami schickte sich die Kasachin nun an, das Sunshine Double zu holen, also Indian Wells und Miami zu gewinnen.

Daraus wurde aber nichts, denn Petra Kvitova machte Rybakina einen Strich durch die Rechnung. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin, die inzwischen auf Position zwölf der Weltrangliste geführt wird, setzte sich in zwei Sätzen durch. Furios war dabei vor allem der erste Durchgang, den die 33-Jährige im Tiebreak mit 16:14 für sich entschied.

Für Rybakina, die bis dato all ihre sieben Tiebreaks in diesem Jahr gewonnen hatte, war dies ein Nackenschlag, von dem sie sich nicht mehr erholte. Die 23-Jährige agierte zu Beginn von Satz zwei fahrig und wurde von ihrer Kontrahentin umgehend überrollt.

Kvitova holte sich den Durchgang mit 6:2 und feierte nach einer Stunde und 42 Minuten ihren ersten Titel in Miami - und den 30. ihrer Karriere insgesamt. Durch den Erfolg wird die Tschechin am Montag wieder in die Top 10 der Weltrangliste zurückkehren.

Rybakina schafft es nicht in erlauchten Kreis

Auf der Gegenseite endete nicht nur Rybakinas tolle Serie von zuletzt 13 Siegen in Folge, die Kasachin verpasste es auch, sich in den kleinen Kreis von Spielerinnen, die das Sunshine Double gewannen, zu spielen.

Bislang haben das nur die deutsche Tennis-Ikone Steffi Graf (1994, 1996) sowie die Belgierin Kim Clijsters (2005), die Belarussin Viktoria Azarenka und die Polin Iga Swiatek (2022) geschafft.

Kvitova äußerte sich anschließend auch zur Entscheidung des All England Clubs, russische und belarussische Profis wieder in Wimbledon antreten zu lassen. Das bezeichnete sich als Fehler. "Ich denke, sie sollten nicht zugelassen werden - meiner Meinung nach auch nicht zu den Olympischen Spielen."

Bei den Männern treffen am Sonntag im Finale Jannik Sinner aus Italien und der Russe Daniil Medvedev aufeinander. Sinner hatte in einem packenden Halbfinale den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien in drei Sätzen bezwungen.