Kvaratskhelias besonderer Dank an Cristiano Ronaldo

Wer hätte das gedacht? Georgien schafft bei seiner ersten EM-Teilnahme gleich den Sprung ins Achtelfinale und lässt höher gehandelte Teams wie Kroatien, Serbien, Tschechien oder Ungarn hinter sich.

Das Glück eines Gegners zum richtigen Zeitpunkt, vor allem aber aufopferungsvoller Kampf und große Effizienz bei der Verwertung der wenigen Torchancen führte Georgien am Mittwochabend beim 2:0 gegen den klaren Favoriten Portugal ins Achtelfinale. Die Iberer hatten schon vor der Partie als Gruppensieger festgestanden und mit acht Umstellungen auch einige der wichtigsten Akteure geschont, unter anderem die Mittelfeldstrategen Bruno Fernandes und Bernardo Silva oder auch Abwehrspieler Ruben Dias.

Gegen den auf den Papier indes noch immer hochkarätig besetzten Europameister von 2016 kämpften und spielten sich die Georgier beinahe in Trance - symbolisiert bereits durch den unwiderstehlichen Lauf von Kvisha Kvaratskhelia vor dem frühen 1:0 oder dessen Sturmkollegen Georges Mikautadze, der Kvaratskhelias Tor vorbereitet und das vorentscheidende 2:0 eiskalt vom Elfmeterpunkt schließlich selbst erzielt hatte.

Sagnol lobt die "menschliche Qualität" seines Teams

Nach dem Spiel, in denen die georgischen Fans nicht nur die Tore, sondern auch jede Abwehraktion, darunter viele Paraden des exzellent aufgelegten Keepers Giorgi Mamardashvili, frenetisch bejubelten, wirkten viele Spieler regelrecht beseelt: "Wir haben gekämpft wie Löwen", freute sich etwa Kvaratskhelia bei MagentaSport. "Wir waren sicher, dass wir gewinnen können und wollten alles dafür geben. Ich bin so glücklich", so der Napoli-Star weiter.

Ein Extralob seines Coaches erhielt derweil ein anderer: Otar Kiteishvili vom österreichischen Meister Sturm Graz. "Er hat nach zwei Wochen Verletzungspause ein fantastisches Spiel gemacht. Er könnte problemlos für einen der Topklubs in Europa spielen", befand Willy Sagnol.

Darüber hinaus lobte der ehemalige Spieler des FC Bayern München den Charakter seines Teams über alle Maßen: "Wenn man unsere Bank ansieht, ist das in Sachen fußballerischer Qualität sicherlich nicht das allerbeste. Wohl aber in Sachen menschlicher Qualität. Ich bin sehr, sehr glücklich."

Cristiano Ronaldo sorgte für Zusatzmotivation

Die besonderen georgischen Qualitäten soll jetzt auch Achtelfinalgegner Spanien zu spüren bekommen, wenn es nach Kvaratskhelia geht: "Wir haben schon viele Spiele gegen sie gespielt und haben enormen Respekt. Spanien und Portugal gehören zu den besten Teams. Aber wir haben heute bewiesen, dass wir jedes Team schlagen können. Wir werden da sein, um wieder zu kämpfen und zu gewinnen."

Ein besonderes Lob erhielt auch Cristiano Ronaldo vom georgischen Offensivspieler, wobei der portugiesische Superstar vorab offenbar sogar für zusätzliche Motivation beim späteren Gegner gesorgt hatte: "Wir haben uns vor dem Spiel getroffen und er hat mir Erfolg gewünscht. Das hätte ich mir nie erträumen lassen. Er ist einer der besten Spieler der Welt. Es ist toll, wenn er vor dem Spiel mit einem spricht. Das hat uns dabei geholfen, das wir heute etwas Großes schaffen können."