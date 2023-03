Kutschke zu RB-Abgang: "Das war Majestätsbeleidigung für Leipzig"

Seit Beginn der Saison ist Stefan Kutschke zurück in seiner Heimatstadt. Bevor das für den gebürtigen Dresdner besondere Derby gegen Aue auf dem Plan steht, äußert er sich über Felix Magath, der ihm damals in die Bundesliga verhalf. Außerdem berichtet er von einem wegen des Transfers merklich angefressenen Ralf Rangnick.

Im vergangenen Sommer unterschrieb Stefan Kutschke einen Zweijahresvertrag bei Dynamo Dresden. Dem Verein aus seiner Heimat will er helfen, nach dem erneuten Abstieg wieder in die zweite Liga aufzusteigen. Bereits ab Anfang 2016 war der 34-Jährige für eineinhalb Jahre per Leihe an Dynamo gebunden. Nun läuft seine zweite Periode als Profi der Sachsen.

Seine ersten Schritte als Profi vollbrachte der erfahrene Stürmer beim VfL Wolfsburg. Im Sommer 2013 hatte der Offensivmann den damaligen Regionalligisten RB Leipzig verlassen und war zu den Wölfen gewechselt. Kutschke war der erste Leipziger, der den Schritt ins deutsche Oberhaus wagte.

"Willst du aufm Militärschiff deine Vorbereitung starten?"

Die sächsischen Führungskräfte sollen sich von Kutschkes Absichten weniger erfreut gezeigt haben. "Das war Majestätsbeleidigung für Leipzig. Sportdirektor Ralf Rangnick wäre fast vom Stuhl gefallen", berichtet der 34-Jährige im Podcast "Schwarz-Gelb - Der Dynamo-Podcast".

Vielmehr versuchte RB, Kutschke von seiner Entscheidung abzubringen. Besonders mit den in der Branche bekannten Vorurteilen über den damaligen Wolfsburg-Trainer Felix Magath. "Willst du aufm Militärschiff deine Vorbereitung starten?", soll Rangnick seinen damaligen Spieler gefragt haben. "Ja, das möchte ich", konterte Kutschke.

Magaths Psycho-Tricks

Bevor es zum Wechsel in die Bundesliga kam, stand aber noch ein Beschnupperungsgespräch zwischen Kutschke und Trainer Magath an. Auch dabei zeigten sich die Sonder- und Eigenheiten des Coaches. Der mittlerweile 69-Jährige ließ sich vom Stürmer seine Stärken aufzählen. Kutschke zählte einige auf, bis ihm die Worte ausgingen.

Daraufhin testete Magath den damals potenziellen Neuzugang mit Stille. "Er guckt dich an, du kriegst keine Antwort. Du hörst nur das Klacken des Löffels. Das ist unangenehm, aber ein Stück weit testen. Dann reagiert er auf Mimiken, Gestiken. Was passiert mit dem Gegenüber?", beschreibt der Offensivmann das Gespräch.

Kutschkes Dank an Magath

An dem Entschluss, zum VfL zu wechseln, änderte sich nichts. In Wolfsburg angekommen, war Magath aber nicht mehr da. "Leider war er nie mein Trainer. Danach wollte er mich nach Fulham und später nach China holen. Geklappt hat das nicht, doch der Kontakt ist nie abgerissen."

Trotz des eigenartigen Kennenlernens verbindet Kutschke mit dem Übungsleiter nur Gutes. "Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich damals den Schritt von der Regionalliga zur Bundesliga gehen durfte."