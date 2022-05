Kutschke vor Rückkehr zu Dynamo Dresden

Bei Dynamo Dresden bahnt sich die Präsentation des ersten Neuzugangs an. Stefan Kutschke steht vor einer erneuten Rückkehr in die Elbestadt.

Drei Tage nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden die ersten Weichen für den Neuaufbau gestellt. Sportchef Ralf Becker (51) bleibt in seinem Amt und erhält einen modifizierten Vertrag. Der glücklose Trainer Guerino Capretti hingegen, unter dessen Leitung keines der vergangenen zwölf Spiele gewonnen werden konnte, wird nicht weiterbeschäftigt. Nun bahnt sich auch die Präsentation des ersten Neuzugangs an.

Mentalität, Erfahrung und regionale Bindung. All das sind Eigenschaften, die Dynamo Dresden in der verheerenden und nun abgeschlossenen Zweitliga-Saison offensichtlich gefehlt haben. Dass ein Verein, der eine komplette Rückrunde ohne einen einzigen Sieg bestritten hat, überhaupt noch die Chance auf den Klassenerhalt in der Relegation hatte, grenzt schon ein ein Ding der Unmöglichkeit. In den beiden Partien gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:0, 0:2) bestätigte sich obendrein abermals, dass die SGD personell schlicht nicht gut genug aufgestellt war.

Ein wesentlicher Faktor, der zum schlussendlichen Abstieg führte, war, dass Dynamo in der Offensive die Durchschlagskraft fehlte. Unter Caprettis Führung wurden in zehn Liga- und zwei Relegationsduellen gerade einmal elf Treffer erzielt. In der gesamten Saison - inklusive den beiden Vergleichen mit Kaiserslautern - waren es auch nur deren 34.

Zweijahresvertrag für Kutschke

Einer, der in der nun bevorstehenden Drittliga-Saison für die Dresdner auf Torejagd gehen könnte, ist Stefan Kutschke (33). Der Angreifer, zuletzt in Diensten des Mitabsteigers FC Ingolstadt, ist in dieser Transferperiode ablösefrei zu haben. Kutschke ist in Sachsens Landeshauptstadt geboren, spielte in der Jugend für die Schwarz-Gelben. Zeitgleich gehörte er jahrelang zur berüchtigten Dresdner Fanszene. Nach Stationen bei Babelsberg 03, RB Leipzig, VfL Wolfsburg, SC Paderborn und dem 1. FC Nürnberg zog es den "verlorenen Sohn" im Winter 2016 zurück in die Heimat. Dort wurde er zu einem wichtigen Bestandteil der Drittliga-Aufstiegshelden, verließ den Verein aber nach nur einem halben Jahr Leihe wieder - nicht ganz geräuschlos.

Nach fünf Jahren in Ingolstadt bahnt sich nun der erneute Wechsel zu den Elbestädtern an. Nach kicker-Informationen ist der angebotene Zweijahresvertrag in Sack und Tüten, der obligatorische Medizincheck nur Formsache.

Der Zeitpunkt wirft Fragen auf

Mit einer Verpflichtung des 1,94 Meter großen Zielspielers will Dynamo ein Ausrufezeichen setzen. Mentalität, Erfahrung und regionale Bindung - all das kann Kutschke vorweisen. Sportlich aber verlief die letzte Saison auch für den Mittelstürmer alles andere als rosig. Lediglich zwei Treffer und einen Assist kann der 33-Jährige vorweisen.

Zudem wirft der Zeitpunkt der bevorstehenden Verpflichtung Fragen auf. Drei Tage nach dem Abstieg hat Dynamo gerade erst einmal für Klarheit auf der Position des Sport-Geschäftsführers geschaffen. Ein Nachfolger von Trainer Capretti ist bislang noch nicht präsentiert. Da zudem davon auszugehen ist, dass das Arbeitspapier Kutschkes nicht erst in den letzten Stunden verhandelt wurde, bleibt offen, ob der noch zu findende Übungsleiter den Stürmer tatsächlich als elementaren Baustein für den Neuaufbau sieht.