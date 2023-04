Kutschke: "Nicht glücklicher, aber effizienter"

Stefan Kutschke hat das emotionale Verfolgerduell zwischen Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim entschieden. Nach der Partie gab sich der Stürmer aber zurückhaltend. Manager Ralf Becker wurde deutlicher.

Die Szene des Tages lieferte das Team der SGD vielleicht erst nach dem Spiel. An diesem so hochemotionalen Tag, der nun wirklich reich an Emotionen, Bildern und Eindrücken war, hatten sich Spieler und Betreuer nach dem 2:1-Sieg gegen Mannheim auf dem Rasen versammelt und winkten in Richtung der Haupttribüne. Der Gruß galt dem eigenen Trainer: Markus Anfang hatte die Partie aufgrund einer Innenraum-Sperre nicht an der Seitenlinie, sondern hoch oben auf dem Dach der VIP-Logen verfolgt - und winkte nach dem Sieg mit breitem Grinsen zurück.

Was Anfang von seinem Beobachtungsposten zu sehen bekam, war vielseitig: Zum einen eine quasi über das ganze Spiel andauernde und sich mehrmals wechselnde Choreographie der Dynamo-Fans, die sich zahlreich vorab schon Stunden vor der Partie in der Altstadt am Elbeufer getroffen hatten, zum Stadion marschiert waren und dort wie später im Stadion den 70. Geburtstag ihres Klubs feierten.

Der Trainer bekam aber auch eine engagierte Leistung seines Teams zu sehen, das wenige Tage nach dem Rückschlag in Saarbrücken, die passende Antwort im Verfolgerduell mit Mannheim fand - und sich dabei auch nicht von einem frühen Rückstand hatte schocken lassen. "Ich bin unheimlich stolz, dass wir mit dieser Art und Weise nach dem Spiel in Saabrücken in diese Partie gegangen sind", sagte Stefan Kutschke nach dem Schlusspfiff bei "MagentaSport".

Der gebürtige Dresdner selbst ging dabei mit entsprechender Körpersprache voran und war auch an beiden Toren beteiligt, die schließlich das Blatt zugunsten der SGD wendeten: Vor der Pause holte er den Elfmeter gegen Pascal Sohm heraus, dem Ahmed Arslan zum 1:1 verwandelte. Im zweiten Durchgang wuchtete er eine Flanke von Jakob Lemmer über die Linie zum 2:1-Siegtreffer - eine taktisches Mittel, dass die Stürmer unter der Woche explizit gefordert und vom Trainerteam trainieren ließen. "Davon leben wir", so Kutschke.

Becker ordnet das Spiel etwas kritischer ein

Choreographie in Dresden. IMAGO/Zink

Dass der Sieg am Ende zwar nochmal wackelte, weil Mannheim durchaus selbst zu guten Möglichkeiten vor und nach dem Ausgleich gekommen war, wollte der 34-Jährige gar nicht ausblenden, betonte aber: "Es war eine umkämpfte Partie, in der wir nicht glücklicher, aber effizienter waren."

Etwas kritischer sah das Manager Ralf Becker. "Es war über weite Strecken nicht so, wie wir uns es vorgestellt haben. Aber wir haben das Spiel gewonnen, dass war in unserer Phase echt wichtig", betonte der gebürtige Schwabe. "Man hat an dem ganzen Spiel gesehen, dass es ein wahnsinnig emotionaler Nachmittag war. Die Saison nähert sich dem Ende, es war für uns ein wichtiges Spiel."

Das zeigt auch die Tabelle: Mit nun 59 Punkten auf dem Konto steht die SGD auf dem vierten Rang, der momentan zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Der Zweite Wehen Wiesbaden ist "nur" vier Punkte entfernt - und das direkte Duell steht noch aus. "Das gibt dieser Mannschaft nochmal einen Antrieb für diese nächsten Spiele. Die sind nicht einfach, das wissen wir", so Kutschke, nahm den Sieg gegen Mannheim aber als Beleg für die Bereitschaft des Teams: "Wie stabil sie Rückschlägen ist - das zeichnet eine Mannschaft aus."