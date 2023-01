Kutschke: "Das muss sich dann jeder Einzelne fragen"

Der Start in den Liga-Alltag im neuen Kalenderjahr sollte für Dynamo Dresden ein Aufbruch zur Aufholjagd sein. Stattdessen herrschte nach dem 1:1 gegen Meppen Frust.

Nur 23 Zähler aus den ersten 17 Partien vor der WM-Pause konnte Dynamo Dresden einfahren - zu wenig für den Zweitliga-Absteiger, der auf direktem Wege zurück ins Unterhaus des deutschen Fußballs wollte. Im ersten Spiel des Kalenderjahres 2023 war mit dem Tabellenvorletzten Meppen ein vermeintlich einfacher Gegner im Rudolf-Harbig-Stadion zu Gast. Doch Dynamo kam nicht über ein Unentschieden hinaus.

In einer umkämpften und temporeichen Partie hatten die Sachsen gleich zweimal Glück, nicht in Rückstand zu geraten: Kleinsorge traf den Pfosten und Drljaca parierte mit einem tollen Reflex gegen Pourié. Mitte der zweiten Hälfte drehte die SGD dann auf, hatte Chancen um Chancen, ehe der eingewechselte Stefan Kutschke den Favoriten erlöste.

Kutschke war es dann auch, der mitten im Anrennen der Gäste die Entscheidung auf dem Fuß hatte, diese aber liegen ließ. Stattdessen belohnte Marek Janssen die tapfer kämpfenden Emsländer und sorgte so für lange Gesichter in Dresden.

Wollen wir nur noch verteidigen oder wollen wir gewinnen? Stefan Kutschke

"Wenn du kurz vor Schluss so ein Tor bekommst, ist das natürlich immer ärgerlich", resümierte auch Dynamo-Coach Markus Anfang am "Magenta Sport"-Mikrofon nach der Partie. Der 43-Jährige hatte ein "Hin und Her" gesehen, bei dem sein Team zwar mehr Ballbesitz und Torchancen hatte, am Ende aber "ein bisschen die Struktur verlor. Meppen war immer gefährlich. Wir haben viel verteidigt. Das am Ende haben wir dann eben nicht mehr verteidigt", resümierte Anfang.

Genau das missfiel Dresdens Torschütze auch Kutschke besonders. "Wir hatten es schon häufiger in dieser Saison, dass wir nach einem Führungstreffer nicht mehr so weitermachen, wie wir es vorhatten. Wir haben uns hinten reindrücken lassen", analysierte der Routinier. "Und dann ist die Frage, ob wir nur noch verteidigen wollen oder ob wir gewinnen wollen. Das muss sich jeder Einzelne fragen."

Anfang: "Ich glaube, dass wir ein paar Dinge besser machen können"

Als Rückschritt für sein Team, das in der Vorbereitung drei Siege in vier Partien gefeiert hatte, wollte Anfang das Remis gegen Meppen allerdings nicht betrachten. "Ich glaube, dass wir ein paar Dinge besser machen können, definitiv. Aber es ist das erste Spiel in der Rückrunde gewesen." Es sei ein schwieriges Spiel gewesen, aber am Ende müsse man das Unentschieden "hinnehmen". Das sei dann auch "in Ordnung".

Am kommenden Wochenende hat Dynamo die nächste Chance auf drei Punkte, am Sonntag (13 Uhr) geht es dann gegen den Aufsteiger Oldenburg.