Kutschke auf der Kippe: Dynamo ohne Kapitän gegen Münster?

Tabellenführer Dynamo Dresden will die eigenen Aufstiegsambitionen gegen Preußen Münster weiter untermauern. Mithelfen soll dabei die außergewöhnliche Kulisse, während Stefan Kutschke womöglich zuschauen muss.

Es ist der vielleicht einzige Wermutstropfen der bisher starken Spielzeit Dynamo Dresdens: Die anhaltenden Verletzungssorgen der Sachsen machen der SGD immer wieder zu schaffen. Gegen Preußen Münster fallen zusätzlich zu den Langzeitverletzten auch noch der erkrankte Youngster Tony Menzel und Tobias Kraulich aus, während Dennis Borkowski nach seiner Sprunggelenksverletzung gegen Aue ebenso fraglich ist wie Kapitän Stefan Kutschke.

"Er hat muskuläre Probleme an der Oberschenkelrückseite", verriet Markus Anfang auf der Pressekonferenz vor dem Traditionsduell am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Zwar habe der Routinier "heute das erste Mal mit der Mannschaft trainiert", stünde aber dennoch auf der Kippe. Es gelte somit abzuwägen, "ob wir das Risiko gehen wollen". Eine finale Entscheidung solle nach einer Rücksprache mit Kutschke fallen.

Dresdner Heimstärke gegen preußischen Offensivdrang

Klar ist: Anfang dürfte auf die Einsatzfähigkeit seines mit vier Toren treffsichersten Angreifers hoffen, erwartet er doch einen starken Gegner. "Sie haben gegen Sandhausen gewonnen, haben zu Hause gegen Aue gewonnen", verwies der ehemalige Bremer auf Ausrufezeichen des seit sechs Ligaspielen ungeschlagenen Aufsteigers, und hob speziell dessen offensive Qualitäten hervor: "Sie haben die zweitmeisten Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner und die meisten Schüsse aufs Tor. Es wird ein schweres Spiel."

Möglicherweise kommt in diesem schweren Spiel auch den Zuschauern eine entscheidende Rolle zu. Erneut sieht es immerhin danach aus, dass das Rudolf-Harbig-Stadion ausverkauft werden könnte, im Heimbereich sind bereits alle Karten vergriffen. "Wir sind immer wieder froh, dass es so ist. Die Stimmung ist dementsprechend und ich finde es fantastisch, was sich unsere Fans da immer wieder einfallen lassen", lobte Anfang die eigene Anhängerschaft. "Das ist keine Selbstverständlichkeit."

Die Unterstützung der Stadiongänger haben sich die Mannen aus Elbflorenz allerdings auch redlich verdient. Seit nunmehr neun saisonübergreifenden Drittligapartien hält eine Siegesserie vor heimischer Kulisse an, die Anfang jedoch nicht überbewerten wollte. "Das hilft uns jetzt nicht. Wir müssen jedes Spiel so nehmen, wie es kommt." Ob mit Kutschke, oder ohne ihn.