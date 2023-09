Kuss-Skandal: Rubiales äußert leichte Reue

Luis Rubiales hat sich nach seinem Rücktritt als spanischer Verbandspräsident zum Kuss-Skandal geäußert - und leichte Reue gezeigt.

Rubiales war einen Tag nach seinem Rücktritt Gast in der Talkshow "Piers Morgan Uncensored". Dort gab sich der 46-Jährige nach dem Kuss-Skandal einsichtig. "Ich verstehe, dass ich als Verbandspräsident nicht so hätte handeln dürfen", sagte er während seines TV-Auftritts. Zugleich betonte er, dass seine Absichten zu "100 Prozent nicht sexuell" motiviert gewesen seien.

Der ehemalige spanische Verbandspräsident stand wochenlang in der Kritik, weil er nach dem WM-Finale, das Spanien gegen England gewonnen hatte, den Kopf der Spielerin Jennifer Hermoso mit beiden Händen gepackt und sie auf den Mund geküsst hatte. Im Anschluss hatte sich Rubiales trotz enormer interner und externer Kritik geweigert, zurückzutreten.

Ich verstehe, dass ich als Verbandspräsident nicht so hätte handeln dürfen. Luis Rubiales

Sein Verhalten in der betreffenden Szene mit Hermoso versuchte er nochmal zu erklären. "Kurz davor hat sie mich hochgehoben, sie hat mich nicht danach gefragt. Es war einfach ein Moment des Glücks", sagte er. "Was Sie auch verstehen müssen, ist, dass sie mich während der ganzen Zeit auf dem Podium umarmt, sie lacht. Als sie weggeht, lacht sie weiter."

Allerdings wich Rubiales mit seiner leichten Reue von seinen ersten Beteuerungen ab. Anfangs hatte er noch beteuert, alles sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt. Hermoso hatte dieser Darstellung allerdings widersprochen und Anzeige erstattet. Bei einem gegen Rubiales eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurde der 46-Jährige zu einer ersten Anhörung am Freitag im Staatsgerichtshof in Madrid vorgeladen, wie die spanische Justiz am Dienstag mitteilte.