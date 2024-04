Kurzfristiger Wechsel im Teilnehmerfeld der Olympia-Qualifikation der Frauen

In dieser Woche finden die Olympia-Qualifikationsturnier der Frauen für die Olympischen Sommerspiele in Paris statt. Während die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wie geplant am Donnerstag in ihr Turnier startet, ergab sich in Ungarn ein kurzfristiger Wechsel im Teilnehmerfeld.

Am Donnerstag, 11. April, um 17:45 Uhr eröffnet die deutsche Handball-Nationalmannschaft in Neu-Ulm gegen Slowenien den Kampf um ein Ticket zu den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer. Danach folgen die beiden weiteren Duelle mit Montenegro und Paraguay am Wochenende.

In einem weiteren Turnier, das in Debrecen, Ungarn, ausgetragen wird, sollten neben Gastgeber Ungarn, Schweden, Kamerun und Japan aufeinandertreffen. Jetzt gab die IHF allerdings bekannt, dass die kamerunische Nationalmannschaft nicht an dem Turnier teilnehmen werden wird.

Fehlendes Visum, kein Nachrücker

In einer offiziellen Stellungnahme teilte der internationale Handballverband, dass Kamerun aufgrund fehlender Unterlagen das Visum nicht rechtzeitig ausgestellt werden konnte und somit eine Einreise des Teams nicht möglich war.

Die IHF erklärte, dass in der Kürze der Zeit kein weiteres afrikanisches Team für Kamerun in das Teilnehmerfeld rücken konnte. "Alle von der IHF zusammen mit der Afrikanischen Handballkonföderation (CAHB) kontaktierten Mannschaften konnten ihre Teilnahme nicht bestätigen, da ihnen die Zeit für die Vorbereitung und die Anreise fehlte", so der Verband.

Überraschende Wildcardvergabe

Aufgrund dieser Sachlage habe sich das Exekutivkomitee des Verbands entschieden den freien Platz per Wildcard zu vergeben. "Ziel dieser Entscheidung war es, allen Mannschaften eine faire Chance zu geben, die gleiche Anzahl von Spielen zu haben, und zu versuchen, die bestmögliche Balance zu finden und allen beteiligten Mannschaften die besten Qualifikationschancen zu bieten", so die IHF.

Somit erhält Großbritannien überraschend die Chance im Kampf um ein Olympia-Ticket einzusteigen. "Großbritannien ist Teil des IHF New Markets Project und hat großes Interesse daran, daran [an diesem Turnier, Anm. d. Red.] teilzunehmen, und ist in der Lage, sehr kurzfristig nach Ungarn zu kommen", sagte die IHF über die Wildcard-Vergabe an die Britinnen.

