Kurzfristige OP: Drux fehlt gegen Portugal

Rückschlag für die Füchse Berlin und die deutsche Nationalmannschaft: Rückraum-Ass Paul Drux musste sich einer OP unterziehen und fällt nun "bis auf Weiteres" aus.

Wie der Tabellenzweite der Bundesliga mitteilte, unterzog sich der 26-Jährige am Mittwoch einem " weiteren Eingriff am Meniskus" und muss deshalb eine Zwangspause einlegen.

"Wir sind froh, dass die OP gut verlaufen ist", wird Geschäftsführer Bob Hanning zitiert: "Wir geben Paul die Zeit, die er benötigt und hoffen aber gleichzeitig, dass die Ausfallzeit möglichst von kurzer Dauer sein wird."

Wie lange Drux ausfallen wird, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass er der Nationalmannschaft in den anstehenden Länderspielen gegen Portugal am 5. November in Luxemburg und am 7. November in Düsseldorf nicht zur Verfügung stehen wird.