Kurzfristige OP: Darmstadt vorerst ohne Karic

Noch am Samstag stand Emir Karic (25) für den SV Darmstadt 98 auf dem Platz. Nur einen Tag später ist der Linksverteidiger nun operiert worden.

Wie der Verein bekanntgab, hat sich Karic am Sonntag erfolgreich einer Blinddarm-Operation unterzogen. Nach Diagnostik durch Mannschaftsarzt Dr. Alexander Lesch wurde der Eingriff im Elisabethenstift Darmstadt durchgeführt. Noch am Samstagabend war Karic beim 4:0 über Hansa Rostock in der Schlussphase eingewechselt worden.

In der Vereinsmitteilung schreibt der SVD, dass Karic dem Team nun "vorerst nicht zur Verfügung stehen" werde, ohne eine genauere Ausfallzeit zu prognostizieren.

"Nachdem Emir über Beschwerden geklagt hatte, haben wir kurzfristig für Sonntag einen Termin vereinbart", wird Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann zitiert. "Wir hoffen, dass sich Emir schnell erholt und bald wieder bei uns mitwirken kann."