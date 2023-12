Kurzer Prozess mit Clayton: Cross zieht ins Viertelfinale ein

Rob Cross steht erstmals seit seinem WM-Sieg im Jahr 2018 wieder im Viertelfinale einer Darts-Weltmeisterschaft. Der 33-Jährige ließ Jonny Clayton bei seinem klaren 4:0-Sieg kaum eine Chance.

Im letzten Achtelfinalspiel der Nachmittagssession am 30. Dezember stand das Duell der aktuellen Nummer acht der PDC-Weltrangliste, dem Weltmeister von 2018 Rob Cross, mit der aktuellen Nummer neun Jonny Clayton an. Und direkt im ersten Leg, das Clayton angeworfen hatte, gelang Cross auch schon das erste Ausrufezeichen. Nachdem "The Ferret" gleich drei Würfe auf die Doppel-16 verpasst hatte, schnappte sich Cross mit dem ersten High-Finish (140 Punkte) das erste Break der Partie. Wenig später ging auch der erste Satz an Cross, sein dritter Set-Dart traf in die Doppel-10 zum 1:0.

Auch in den zweiten Satz startete der ehemalige Weltmeister mit ordentlich Tempo. Einem schnellen Gewinn seines Anwurflegs ließ "Voltage" das nächste Break folgen, mit seinem zweiten Wurf auf die Doppel-5 machte Cross das vierte Leg in Folge zu seinem zweiten Satzgewinn zu. Clayton hatte in diesem zweiten Satz kaum etwas entgegenzusetzen, wenngleich er mit seiner zweiten 180er-Aufnahme die 700. Höchstaufnahme des Turniers spielte.

Cross verpasst sechs Matchdarts und siegt doch klar

Satz drei brachte dasselbe Bild, das sich bereits durch die ersten zwei Durchgänge der Partie gezogen hatte. Clayton hielt immer wieder mutig mit, bewies aber Schwächen auf die Doppel, während "Voltage" weiterhin eiskalt blieb. Ein Break reichte dem 33-Jährigen zum dritten Satzgewinn.

Ein Break sollte es für Clayton auch im finalen vierten Satz nicht geben. Zwar verpasste Cross bei Anwurf Claytons im vierten Leg zunächst sechs Matchdarts, eine Rolle sollte das aber nicht mehr spielen. Im Decider blieb Cross überlegt, ließ sogar freiwillig das 167er-High-Finish liegen und bereitete stattdessen seinen siebten Matchdart, diesmal auf die Doppel-16 vor. Diese Chance ließ sich "Voltage" dann auch nicht mehr nehmen, gleich der erste Dart flog in das Doppelfeld und sicherte Cross so den klaren 4:0-Sieg nach Sätzen.

Doch nicht nur über den Sieg durfte sich "Voltage" freuen, der Erfolg über Clayton bedeutete zudem auch das Ende einer langjährigen Serie: Erstmals seit seinem WM-Sieg im Jahr 2018 überstand der Engländer wieder das Achtelfinale. Im Viertelfinale, das in der Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr) am 1. Januar abgehalten wird, geht es für Cross dann gegen den Chris Dobey. Der Engländer, aktuelle Nummer 17 der Welt, hatte in seinem Viertelfinale den amtierenden Weltmeister Michael "Bully Boy" Smith überraschend mit 4:0 ausgeschaltet.