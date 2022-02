Kurze Pause für Bensebaini - Kramer vor Comeback

Adi Hütter hat mit der Mannschaft die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld aufgenommen. Nicht alle Spieler standen dem Trainer zur Verfügung. In dem für die Borussia ganz wichtigen Auswärtsspiel feiert Christoph Kramer sein Comeback.

Mit einer rund 90-minütigen Trainingseinheit läutete Hütter am Dienstagvormittag die Vorbereitung auf das richtungsweisende Kellerduell in Bielefeld ein. Nicht auf dem Platz stand Torhüter Tobias Sippel. Borussias Nummer 2 muss aufgrund einer Rippenprellung pausieren. In der vergangenen Woche war Sippel im Training mit Christoph Kramer zusammengeprallt, seitdem setzt er aus. Offen, ob der Routinier in Bielefeld auf der Bank sitzen kann.

Nicht mit der Mannschaft, sondern individuell arbeitete Ramy Bensebaini. Der algerische Nationalspieler, der im Januar wegen der Teilnahme am Afrika-Cup nicht zur Verfügung stand, wird am Samstag aber mit von der Partie sein. Hütter gab am Dienstag Entwarnung. "Ich gehe davon aus, dass Ramy morgen wieder beim Team dabei sein kann", sagte der VfL-Coach.

Kramer vor Rückkehr

Kapitän Lars Stindl fällt wegen einer Innenbandverletzung im Knie weiter aus. Denis Zakaria wechselte am gestrigen Montag nach Italien zu Juventus Turin, sein Platz im Mittelfeld muss in Bielefeld daher neu besetzt werden. Der erste Anwärter ist Kramer. Der 30-Jährige könnte zusammen mit Kouadio "Manu" Koné die Doppelsechs bilden. Eine hartnäckige Erkältung hatte Kramer die Teilnahme an den letzten Begegnungen vor der Länderspielpause gekostet.

Aufgrund der Erkrankung kam Kramer im neuen Jahr nur beim 2:1-Auswärtserfolg in München zum Rückrundenstart zum Einsatz. Anschließend verloren die Fohlen die drei Spiele gegen Bayer Leverkusen (1:2), Hannover 96 (0:3, DFB-Pokal) und Union Berlin (1:2).