Kurz vor Start der U-20-WM: Argentinien übernimmt von Indonesien

Am 20. Mai 2023 beginnt die Weltmeisterschaft der U 20 - nun steht auch fest, wo die Titelkämpfe stattfinden. Argentinien erhielt den Zuschlag, nachdem die FIFA Indonesien die WM jüngst entzogen hatte.

Nun wird in Argentinien der WM-Pokal der U 20 vergeben. imago images / Newspix

Im Dezember 2020 hat die FIFA beschlossen, die U-20-WM 2021 aufgrund der Corona-Pandemie auf 2023 zu verschieben. Ende März dieses Jahres hat der Weltverband den für die Titelkämpfe vorgesehenen Ausrichter Indonesien die WM entzogen. Es musste kurzfristig Ersatz her: Argentinien übernimmt.

Gut einen Monat vor Turnierbeginn hat die FIFA Argentinien zum Gastgeber der U-20-WM (20. Mai bis 11. Juni) ernannt. Ein Ausrichter-Wechsel wurde nötig, nachdem die FIFA Indonesien das Turnier wegen politisch motivierter Forderungen nach dem Ausschluss der israelischen Mannschaft entzogen hatte.

Die Südamerikaner rücken zudem fünf Monate nach dem WM-Triumph der A-Nationalmannschaft um Lionel Messi in Katar für die Asiaten ins Teilnehmerfeld nach. Mit bislang sechs Titelgewinnen ist Argentinien die erfolgreichste Nation bei der U-20-WM, die das Land bereits 2001 ausrichtete.

Die Auslosung für das WM-Turnier mit insgesamt 24 Teams findet am Freitag (21. April) in Zürich statt. Es wird der Nachfolger der Ukraine gesucht, die 2019 in Polen durch ein 3:1 im Finale gegen Südkorea den Titel gewann. Die Talente des DFB sind nicht qualifiziert.