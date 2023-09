Kurz vor Saisonstart: Magull tritt als Bayern-Kapitänin zurück

Am Freitag starten die Frauen des FC Bayern München gegen Freiburg in die neue Bundesliga-Saison. Nur wenige Tage vorher gab Bayern-Trainer Alexander Straus bekannt, dass Lina Magull ihr Amt als Spielführerin niederlegt.

In den Testspielen hatte Lina Magull die Binde bereits abgegeben. IMAGO/Ulrich Wagner

In den Vorbereitungsspielen liefen bei den Frauen des FC Bayern bereits unterschiedliche Kapitäninnen auf. Ungewöhnlich, da beim deutschen Meister eigentlich Nationalspielerin Lina Magull das Amt der Spielführerin innehatte.

Bereits am Freitag (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) starten die Münchnerinnen beim SC Freiburg in die neue Bundesligasaison - dann mit einer neuen Akteurin mit der Binde am Arm.

Nachfolgerin steht noch nicht fest

Geplant sei der Wechsel seiner Kapitänin nicht gewesen, so Bayern-Coach Alexander Straus auf der Pressekonferenz der Bayern Frauen. "Wir haben in den Testspielen einiges ausprobiert. Es war aber nicht unsere Intention diese Rolle zu tauschen." Stattdessen habe Magull, die mit dem FC Bayern München zweimal die Meisterschaft gewann, ihr Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt. "Lina möchte sich in der kommenden Saison mehr auf sich selbst konzentrieren. Es war ihre eigene Entscheidung."

Die Frage nach der Nachfolgerin beantwortete der Straus nicht final. Man werde sich vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison am Freitag festlegen. Allerdings bat der Norweger um Geduld, da er noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe.