Kurz vor Saisonstart: 49ers machen Bosa zum bestbezahlten Verteidiger der NFL-Geschichte

Es zog sich länger hin als erwartet, doch kurz vor dem Start der neuen NFL-Saison sind sich die San Francisco 49ers und Defensive Player of the Year Nick Bosa einig geworden. Der Pass-Rusher erhält einen neuen Megavertrag, der ihn zu bestbezahlten Verteidiger in der Geschichte der Liga macht.

Zu Beginn der Offseason hielten es viele nur für eine Frage der Zeit, am Ende wurden sie in San Francisco doch etwas unruhig. Nachdem Bosa seinen Holdout für einen neuen Vertrag durchgezogen und die komplette Offseason und Vorbereitung verpasst hatte, bestätigte Head Coach Kyle Shanahan am Mittwoch die Einigung, über die ESPN-Insider Adam Schefter zuerst berichtet hatte. Vier Tage vor ihrem ersten Saisonspiel bei den Pittsburgh Steelers am Sonntag (19 Uhr) haben die 49ers, die sich zuletzt vom einstigen Third Overall Pick Trey Lance getrennt haben, damit ihre wichtigste Personalie geklärt. Bosa steht dem neuen Defensive Coordinator Steve Wilks zur Verfügung - körperliche Fitness vorausgesetzt.

Die Zahlen des Megavertrags, der das Salary Cap der 49ers in den kommenden Jahren noch beschäftigen dürfte: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erhält Bosa in der Bay Area einen Fünfjahresvertrag über 170 Millionen US-Dollar, 112,5 Millionen davon sollen demnach garantiert sein. Damit wird er zum bestbezahlten Verteidiger in der Geschichte der NFL.

Bosa löst Donald als Topverdiener ab

Mit einem durchschnittlichen Jahressalär von 34 Millionen US-Dollar löst Bosa den bisherigen Topverdiener Aaron Donald ab. Der Defensive Tackle verdient bei den Los Angeles Rams im Schnitt 31,7 Millionen US-Dollar pro Jahr. Auf der Position des Defensive End hatte Steelers-Edge-Rusher T.J. Watt (28 Millionen Dollar pro Jahr) bisher den Höchstwert vor Bosas älterem Bruder Joey gehalten, der bei den Los Angeles Chargers 27 Millionen Dollar pro Jahr verdient.

#61: Preview NFC/AFC West mit Adrian Franke - unsere X-Faktoren! Bald ist es geschafft. Eine lange Off- und Preseason neigt sich dem Ende zu... Nur noch eine Woche bis zum NFL-Saisonstart! Das Ende dieser langen Leidenszeit feiern Detti, André und Thommy zusammen mit kicker-Experte Adrian Franke. Im Mittelpunkt der letzten Division Preview steht der wilde Westen. Natürlich kommt beim Gespräch über NFC & AFC West auch wieder die Community zu Wort. Hört rein! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire.

Im vergangenen Sommer hatten die 49ers, die seinerzeit einige Vertragsquerelen mit Wide Receiver Deebo Samuel durchzustehen hatten, die sogenannte Fifth Year Option in Bosas Rookie-Vertrag gezogen und diesen damit um ein Jahr verlängert.

Daraufhin hatte Bosa eine überragende Saison gespielt, in der er in 16 Spielen bemerkenswerte 18,5 Sacks verbuchte und den Franchise-Rekord von Aldon Smith (19,5) aus der Saison 2012 nur knapp verpasste. Bosa stand sowohl im Pro Bowl als auch im First-Team All-Pro. Als dritter 49er nach Deion Sanders (1994) und Dana Stubblefield (1997) wurde er zum Defensive Player of the Year gewählt.

Die 49ers hatten Bosa im Draft von 2019 an Position 2 gewählt. Nach einer furiosen Rookie-Saison, in der er nicht nur zum Defensive Rookie of the Year ausgezeichnet wurde, sondern mit den 49ers fast den Superbowl gewann, zog er sich im zweiten Spiel der Saison 2020 einen Kreuzbandriss zu.

Nach einem Jahr Pause kam Bosa noch fitter zurück und stand mit 15,5 Sacks und dem Ligabestwert von 21 Tackles for Loss nach 2019 das zweite Mal im Pro Bowl. 2022 steigerte er seinen Output dann sogar noch.