"Kurz vor Hannah fängt es an zu schneien": Neise holt bei Clarkes Gold-Coup WM-Bronze

Edelmetall für das deutsche Skeleton-Team bei den Weltmeisterschaften in Winterberg. Olympiasiegerin Hannah Neise ist trotz ungünstiger Bedingungen zu Bronze gefahren.

Am Ende zufrieden: Hannah Neise hatte in Winterberg zu kämpfen. Getty Images

Neise hat dem deutschen Team bei den Weltmeisterschaften in Winterberg als Dritte die erste Medaille gesichert. Unterstützt von den heimischen Fans zeigte die 23-Jährige am Freitag im dritten Lauf noch einmal eine Leistungssteigerung, verpasste den Titel aber dennoch. Den sicherte sich mit 22 Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Belgierin Kim Meylemans überraschend die erst 19 Jahre alte Kanadierin Hallie Clarke, die sich damit zur jüngsten Weltmeisterin der Geschichte krönte.

"Ich hatte zwar gehofft, dass es besser wird, aber im Endeffekt bin ich mit der Medaille zufrieden", sagte Neise, die kurz vor ihrem Start von leichtem Schneefall überrascht wurde. "Das Wetter war heute die ganze Zeit gut und kurz vor Hannah fängt es an zu schneien", erklärte Bundestrainer Christian Baude: "Das ist natürlich Pech. Ich ärgere mich sehr."

Titelverteidigerin Kreher nur Zehnte - Grotheers sechstes WM-Gold?

Durch ihren Coup löste Clarke Susanne Kreher (Oberbärenburg) auf dem WM-Thron ab, die in Winterberg nur auf Platz zehn landete. Bereits nach dem dritten Durchgang lag die 25-Jährige weit hinter der Spitze zurück, obwohl sie als Fünfte des Vortags aussichtsreich in die entscheidenden beiden Läufe gestartet war. Die dritte deutsche Starterin Jacqueline Pfeifer (Olsberg) fuhr auf Rang fünf.

Im Männer-Rennen kämpft Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer (Oberhof) am Samstagnachmittag (ab 14 Uhr) um seinen sechsten WM-Titel, mit dem er einen Rekord einstellen würde. Vor den beiden abschließenden Läufen führt er das Feld mit vier Hundertstelsekunden an. Axel Jungk (Oberbärenburg) liegt zur Halbzeit auf Platz fünf. Felix Kiesinger geht als Siebter ins Rennen. Am Samstag beschließt das Mixed Team Event die Titelkämpfe im Skeleton.