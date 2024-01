Kurz vor EM-Start: Pekeler tritt aus der Nationalmannschaft zurück

Wenige Tage vor der Handball-Europameisterschaft hat Bundestrainer Alfred Gislason mit Blick auf die Zukunft Gewissheit: Hendrik Pekeler hat seinen endgültigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt.

Er war der Spieler, den der Bundestrainer so dringend bei der Handball-Europameisterschaft (10. bis 28. Januar) in seinem Team haben wollte. Hendrik Pekeler aber sagte schon Mitte Oktober "schweren Herzens" ab.

"Ich habe seit Monaten mit den Verantwortlichen des DHB in Kontakt gestanden und die EM im Kopf gehabt, aber muss sie schweren Herzens absagen", erklärte Pekeler vor zweieinhalb Monaten: "Ich bin noch nicht wieder in der notwendigen Form, um Alfred und dem Team wirklich helfen zu können. Jetzt bin ich eben Fan unserer Nationalmannschaft und hoffe auf einen begeisternden Januar."

Alfred Gislason bedauerte die Entscheidung, das bekräftigte der Isländer einen Monat später. "Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein wenig gewartet hätte. Direkt nach seiner Absage macht er in Paris sein bestes Spiel in den letzten fünf Jahren. Bei der WM hat sich gezeigt, dass uns leider in der Abwehr die Breite im Kader fehlt. Deshalb habe ich ja so sehr darauf gehofft, dass Hendrik Pekeler mit dabei sein wird."

Für die Position am Kreis berief Gislason Kapitän Johannes Golla, U-21-Weltmeister Justus Fischer und Jannik Kohlbacher - auf der Reserveliste steht noch Erlangens Tim Zechel.

Dass Gislason auch in Zukunft nicht mehr auf eine Rückkehr Pekelers hoffen braucht, steht nun fest. Am Donnerstagnachmittag wurde bekannt, dass Pekeler seine Karriere in der Nationalmannschaft offiziell beendet hat.

Die Absage für die Heim-EM habe die Entscheidung beschleunigt: "Als klar war, dass ich das nicht schaffe, wollte ich einen klaren Schlussstrich ziehen", sagte der 32-Jährige den "Kieler Nachrichten": "Ich bin ein Spieler, der auf seinen Körper hört und dementsprechend reagiert hat."

Die Achillessehne blieb die Schwachstelle

Pekeler kämpfte mehrere Jahre mit der Achillessehne, im Sommer wurde er erneut an seiner Schwachstelle operiert. Der Abwehrchef des THW Kiel kam auf 122 Länderspiele, Highlights waren sicherlich der überraschende EM-Titel 2016 sowie im gleichen Jahr Olympia-Bronze in Rio.

Am Samstag (18 Uhr) wird Pekeler beim zweiten Testspiel gegen Portugal, der zugleich die Generalprobe für den Auftakt bei der Heim-EM am 10. Januar gegen die Schweiz darstellt, offiziell verabschiedet. "Ich hatte viele schöne Jahre in der Nationalmannschaft, auch wenn die erfolgreichsten direkt am Anfang waren", gesteht Pekeler ein.