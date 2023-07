Kurz vor der WM: Engländerinnen brechen Prämien-Verhandlungen ab

Europameister England wird während der Frauen-WM noch nicht wissen, welche Prämien für die "Lionesses" möglicherweise ausgeschüttet werden.

Die Fußballerinnen der englischen Nationalmannschaft gehen auf Konfrontationskurs. Wenige Tage vor dem Beginn der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) haben die Europameisterinnen von 2021 die Prämien-Verhandlungen mit dem englischen Fußballverband FA abgebrochen. Die Regelung, was ausgeschüttet wird, bleibt somit ungeklärt.

Alle 25 Spielerinnen des englischen WM-Kaders verkündeten diese Entscheidung per Unterschrift unter einem offenen Brief, durch den sie ihre Unzufriedenheit kundtaten. Darin hieß es außerdem, dass die Gespräche erst nach dem Weltturnier wieder aufgenommen werden würden.

"Letztes Jahr haben wir der FA Bedenken bezüglich der Regelung unserer Prämien vorgelegt. Die Hoffnung war, dass die Gespräche noch vor Beginn unserer Weltmeisterschaft zu einer Lösung führen würden", ließen sich die Spielerinnen um Kapitänin Millie Bright zitieren. "Wir sind enttäuscht, dass es immer noch keine Lösung gibt. Da unser Eröffnungsspiel vor der Tür steht (gegen Haiti am Samstag, 11.30 Uhr, LIVE! bei kicker), haben wir beschlossen, die Verhandlungen zu unterbrechen."

Equal-Pay-Anpassungen nach FIFA-Beschluss - nicht in Deutschland

Der Abbruch der Verhandlungen ist nur ein weiteres Kapitel anhaltender Streitigkeiten mit der FA. Die "Lionesses" wünschen sich leistungsbezogene Prämien, womit sie allerdings nicht rechnen.

Weltverband FIFA hat für das Turnier ein eigenes Bonusprogramm eingeführt. Demnach werden für den WM-Titel pro Kopf 252.000 Euro ausgeschüttet, die über die nationalen Verbände bei den Spielerinnen landen. Infolgedessen kam es in mehreren Ländern zu Equal-Pay-Aufstockungen - in Deutschland nicht, wo der Männer-Nationalmannschaft bei einem Turniersieg in Katar im vergangenen Winter je 400.000 Euro gewunken hätten.