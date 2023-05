Kurz vor dem Karriere-Highlight: Wilms verlängert bis 2025

Lynn Wilms (22) bleibt ein Jahr länger eine Wölfin. Die niederländische Rechtsverteidigerin unterschrieb bis 2025.

Konfetti für die DFB-Pokalsiegerin: Aber Lynn Wilms will noch einen zweiten Titel in dieser Saison. IMAGO/Revierfoto

Von Tegelen bis Eindhoven braucht man mit dem Auto keine Stunde. Wenn Lynn Wilms also an diesem Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) im Champions-League-Finale zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona aufläuft, ist davon auszugehen, dass Familie oder Freunde dabei sein werden. In Tegelen nahe der deutschen Grenze ist die Niederländerin geboren, in Eindhoven steigt das Endspiel.

Vor diesem Karriere-Highlight fast vor der Haustür hat sich Wilms für ein Jahr mehr an den VfL gebunden. Statt bis 2024 läuft ihr Vertrag nun bis 2025. "Es macht mir nicht nur großen Spaß, Teil einer erfolgreichen Mannschaft zu sein", lässt sich Wilms am Dienstag in einer Mitteilung der Wölfinnen zitieren. "Darüber hinaus spüre ich hier einen großen Zusammenhalt auch über das Team hinaus."

Wilms hat Wedemeyer verdrängt

Ralf Kellermann, der Direktor Frauenfußball des VfL Wolfsburg, sagt: "Lynn kam vor zwei Jahren verletzt zu uns - kein einfacher Start für eine junge Spielerin, die zum ersten Mal ins Ausland wechselt. Umso beeindruckter waren wir alle, wie schnell sie sich zunächst menschlich und später auch sportlich bei uns integriert hat."

Wilms hat sich seit dem Sommer 2021 kontinuierlich gesteigert, ist in der Viererkette der Wölfinnen rechts hinten zumeist erste Wahl und hat Joelle Wedemeyer den Rang abgelaufen. Auch dass Kathrin Hendrich immer seltener außen aushelfen muss, liegt an der Niederländerin.