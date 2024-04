Kurz vor dem Halbfinale: Fortuna verkündet Tanaka-Ausfall

Bittere Nachricht für Düsseldorf vor dem Halbfinale im DFB-Pokal. Die Fortuna muss auf Leistungsträger Ao Tanaka verzichten.

Befand sich vor seinem Ausfall in bestechender Form: Ao Tanaka. IMAGO/Noah Wedel

Ausgerechnet im schweren Gastspiel bei der "besten Mannschaft Europas" (Daniel Thioune) muss Fortuna Düsseldorf auf einen Leistungsträger verzichten: Wie die Flingeraner am Mittwochmorgen bekanntgaben, fällt Ao Tanaka (kicker-Durchschnittsnote: 2,89, notenbester Spieler seiner Mannschaft) mindestens für das Pokalhalbfinale in Leverkusen (LIVE! ab 20.45 Uhr bei kicker) aus. "Leider kein verspäteter Aprilscherz, sondern einfach richtig bitter. Aufgrund akuter Blinddarmbeschwerden musste Ao Tanaka gestern noch operiert werden. Er fällt somit für #B04F95 und bis auf Weiteres aus", schrieb der Zweitligist über X.

Der Japaner befand sich in bestechender Form und besitzt großen Anteil an Fortunas Ungeschlagen-Serie (sieben Partien). Vier seiner zehn Scorerpunkte sammelte er in den vergangenen fünf Partien.

Sobottka steht als möglicher Ersatz bereit

Immerhin meldete sich sein möglicher Ersatz rechtzeitig für das Duell mit der Werkself zurück. Der stellvertretende Kapitän Marcel Sobottka stieg nach seinem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel wieder ins Training ein. Trotz der langen Pause - sein letztes Spiel bestritt der 29-Jährige Ende November - werde der zentrale Mittelfeldspieler aus eigener Sicht "kräftemäßig" kein Problem haben.

Eine weitere Option könnte Tim Oberdorf darstellen. Sollte Thioune den 27-Jährigen aus der Innenverteidigung eine Position nach vorne befördern, könnten Kapitän Andre Hoffmann oder Jordy de Wijs dessen Rolle in der Innenverteidigung übernehmen.