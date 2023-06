Kurz vor dem Erstrundenmatch: Altmaier sagt in Halle verletzungsbedingt ab

Daniel Altmaier hat sich kurz vor seinem Erstrundenmatch verletzungsbedingt aus dem ATP-Turnier in Halle zurückziehen müssen.

Der 24 Jahre alte Kempener, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, leidet unter Schmerzen am Bein. Altmaier hatte sich die Verletzung in der Qualifikation gegen den Amerikaner Chris Eubanks zugezogen, bis zuletzt aber auf einen Start in Halle gehofft.

Der Weltranglisten-60. wäre am Dienstag in der ersten Runde des Rasenturniers auf den Spanier Roberto Bautista Agut getroffen, nun rückt der Italiener Andrea Vavassori an seine Stelle. Damit sind am Dienstag noch drei deutsche Tennisprofis bei der Rasenveranstaltung im Einsatz. Yannick Hanfmann trifft im zweiten Spiel des Tages im deutschen Duell auf Qualifikant Louis Wessels. Am späteren Nachmittag spielt Alexander Zverev gegen den Österreicher Dominic Thiem.

Altmaier machte zuletzt bei den French Open auf sich aufmerksam, als er in der 2. Runde Top-10-Spieler Jannik Sinner bezwang. Nach einem tollen Match über 5 Stunden und 26 Minuten stand am Ende ein 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5. In der 3. Runde war der 24-Jährige gegen Grigor Dimitrov dann allerdings machtlos, verpasste das Achtelfinale und damit auch die Einstellung des besten Karriere-Resultats.