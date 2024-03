Kurz vor dem Abschluss: Hasenhüttl soll neuer Wolfsburg-Trainer werden

Nach der Trennung von Niko Kovac könnte es beim VfL Wolfsburg schnell gehen mit der Nachfolgeregelung. Vieles spricht nach kicker-Informationen für Ralph Hasenhüttl.

Die Trennung von Trainer Niko Kovac war nach dem 1:3 des VfL Wolfsburg wohl unumgänglich, die Krise der vergangenen Monate hat dazu geführt, dass die Niedersachsen nicht unvorbereitet sind. Nach kicker-Informationen ist der Wunschnachfolger des Kroaten ausgemacht: Ralph Hasenhüttl, zuletzt in der Premier League beim FC Southampton unter Vertrag, soll als neue Dauerlösung kommen und dürfte schon am Dienstag das Training leiten.

Die Gespräche sind weit vorangeschritten, Geschäftsführer Marcel Schäfer arbeitet nun an der Finalisierung, nachdem Hasenhüttl das Signal gegeben hat, wieder für einen Posten zur Verfügung zu stehen. Fast vier Jahre war der 56-Jährige zuletzt in England im Amt, im November kam es zur Trennung, der Österreicher zog sich in seine Heimat zurück - und steht nun vor seinem Comeback in der Bundesliga.

Dort hatte er von 2016 bis 2018 RB Leipzig in seinem ersten Jahr zur Vizemeisterschaft und erstmals in die Champions League geführt. Zuvor war er mit dem FC Ingolstadt in die Bundesliga aufgestiegen.

In Wolfsburg würde der Trainer eine stark kriselnde Mannschaft übernehmen, die aber, und das hielt Ex-Trainer Kovac so lange im Amt, nur selten desolat aufgetreten ist in dieser Saison. Allerdings: In 2024 gewann der seit elf Spielen sieglose VfL noch keine Partie, in den abgelaufenen 20 Spielen sammelten die Niedersachsen lediglich 13 Punkte. Nach der Länderspielpause geht es am Ostersamstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Werder Bremen weiter. Dann, so der Wunsch, schon mit Hasenhüttl an der Seitenlinie.