Kurz vor dem Abschluss: Benes schließt sich Union an

Beim Hamburger SV war Laszlo Benes eine entscheidende Figur, beim nächsten Anlauf Richtung Bundesliga müssen die Hanseaten aber auf den 26-Jährigen verzichten. Der Slowake wechselt zu Union Berlin.

Mit der Slowakei kämpft Laszlo Benes, der beim 1:2 gegen die Ukraine am 2. Spieltag sein EM-Debüt feierte, am frühen Mittwochabend gegen Rumänien um ein Ticket für das Achtelfinale bei der EM in Deutschland, künftig spielt er dann mit Union Berlin in der Bundesliga. Dorthin verschlägt es den offensiven Mittelfeldspieler, wie zunächst die Bild vermeldete, was sich mit kicker-Informationen deckt. Nur die offizielle Bestätigung steht noch aus.

Benes verlässt damit den Hamburger SV nach zwei Jahren, die nicht wie erhofft mit dem ersehnten Aufstieg der Hanseaten in die Bundesliga gekrönt werden konnten. Für Benes selbst geht es nun aber im Oberhaus weiter, das er aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach und einem halben Jahr auf Leihbasis beim FC Augsburg schon kennt. 65-mal lief Benes in der höchsten deutschen Spielklasse auf, bei den Eisernen sollen nun weitere Spiele folgen.

Mit 40 Torbeteiligungen ins Rampenlicht

In der 2. Liga hat er sich beim HSV in seinen zwei Jahren mit 40 Torbeteiligungen ins Rampenlicht gestellt, nach 13 Toren und zwölf Vorlagen 2023/24 von der "bisher besten Phase in meiner Karriere" gesprochen. Benes macht nun von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch. Da die Eisernen nicht international spielen, müssen sie rund drei Millionen Euro an den HSV überweisen.

"Ob ich bleibe oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht", hatte Benes jüngst gesagt. "Ich bin jetzt hier bei der EM und konzentriere mich total auf die Nationalelf." Künftig kümmert sich der Slowake um Union Berlin.