Kurz vor dem 37. Geburtstag: Koffi verlängert in Elversberg

Kevin Koffi hängt noch ein Jahr dran und bleibt der SV Elversberg auch in der 2. Bundesliga erhalten. Der Stürmer unterschrieb bis 2024.

Hängt ein Jahr 2. Liga in Elversberg dran: Kevin Koffi. IMAGO/Jan Huebner

Die SV Elversberg setzt nach dem direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga auf Konstanz. Sieben Abgängen, von denen allerdings lediglich Leihspieler Nick Woltemade zu den Stammkräften zählte, stehen bislang erst drei Neuzugänge gegenüber. Der Mannschaftskern bleibt nach dem Aufstieg zusammen.

Ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Weg aus der Regionalliga Südwest in die Zweitklassigkeit hat nun seinen Vertrag verlängert - und das fünf Tage vor seinem 37. Geburtstag. Kevin Koffi, mit einjähriger Unterbrechung bereits seit 2017 im Saarland aktiv, hängt noch eine Saison dran.

Der Stürmer stand in fünf Saisons bereits 177-mal im SVE-Trikot auf dem Rasen und steuerte dabei insgesamt 104 Scorer-Punkte bei (73 Tore, 31 Vorlagen) bei. Gegen Ende seiner langen und ereignisreichen Karriere geht der gebürtig aus der Elfenbeinküste stammende Koffi noch einmal das Abenteuer 2. Bundesliga an.

Über Italien und Belgien nach Deutschland

Seine Laufbahn begann in Italien beim Zweitligisten Modena FC. Anschließend stand er unter anderem bei der SSC Neapel und AS Rom unter Vertrag stand, für die er allerdings jeweils nie auflief. Stattdessen sammelte der Angreifer auf Leihstationen in der dritten und vierten italienischen Liga Erfahrung.

Weiter ging die Reise nach Belgien, zunächst bei Zweitligist Boussou Dour, daraufhin beim KVC Westerlo, mit dem der Aufstieg in die höchste belgische Spielklasse gelang. Nach einem kurzen Intermezzo beim Drittligisten White Star Brüssel folgte im Sommer 2017 der Sprung nach Deutschland.

Koffi hat "den Verein mitgeprägt"

Der SVE hielt Koffi seitdem mit Ausnahme der Saison 2019/20 die Treue. Damals versuchte sich der Torjäger in der 3. Liga bei Waldhof Mannheim, lief in 37 der 38 Partien auf (drei Tore), entschied sich anschließend aber dennoch für eine Rückkehr zum damaligen Regionalligisten aus Elversberg.

"Kevin Koffi gehört zu den Spielern, die den Verein nicht nur kurzfristig, sondern über die vergangenen Jahre mitgeprägt haben. Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben", betonte SVE-Sportvorstand Ole Book in einer Pressemitteilung. Auch mit bald 37 Jahren bringe Koffi "nach wie vor die Qualitäten und die Physis mit, die uns weiterhelfen können".

Book betonte außerdem: "Er war immer ein verlässlicher Spieler und für das Team und den gemeinsamen Erfolg da. Wir freuen uns, diesen Weg auch in der 2. Bundesliga mit ihm fortzuführen." Die Elversberger Debüt-Saison in der zweiten Liga beginnt bereits am 28. Juli.