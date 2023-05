Kurz-Trainingslager am Tegernsee: Fischer setzt auf andere Abläufe

Union Berlin hat die Champions League vor Augen. Dafür begann die Anreise zum Spiel in Augsburg zwei Tage früher als üblich.

Am Donnerstagnachmittag ging es beim 1. FC Union Berlin fast wie in finsteren Corona-Zeiten zu. Die Pressekonferenz fand nur in digitaler Form statt. Die Medienvertreter saßen daheim vor Bildschirmen oder in Autos. Kommunikationschef Christian Arbeit wurde aus dem Forsthaus im Stadion An der Alten Försterei dazugeschaltet - und Trainer Urs Fischer aus Rottach-Egern am Tegernsee.

Denn die Mannschaft hält sich bereits seit Mittwochnachmittag in Bayern auf. Damit begann die scharfe Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg bereits zwei Tage früher.

Für die restlichen vier Meisterschaftsrunden und in erster Linie für das Match beim FCA soll die volle Konzentration und Abgeschiedenheit her. "Wir wollten mal etwas anderes machen. Wir haben trotzdem versucht, unsere Ruhe zu haben", sagte Fischer. "Das Ganze ist mit der Mannschaft abgesprochen. Es ist wichtig, dass alle dahinterstehen. Es hat sich gelohnt bis jetzt."

Auch ein Gesperrter ist mit dabei

Fischer sprach auch von teambildenden Maßnahmen, die am Tegernsee geplant sind. Deshalb ist auch der gesamte 29-Mann-Kader zunächst vor Ort, auch der wegen seiner fünften Verwarnung für die Begegnung in Augsburg gesperrte Innenverteidiger Diogo Leite.

In der Endphase der Saison hat Union keinen einzigen Verletzten. Fischer kann somit aus dem Vollen schöpfen, auch weil mit Kevin Behrens der treffsicherste Union-Angreifer im Jahr 2023 (5 Tore / insgesamt 7) seine Gelb-Sperre gegen Bayer Leverkusen (0:0) abgesessen hat.

In Augsburg konnte Union noch nie gewinnen. Das soll sich mit der Vorbereitung am Tegernsee ändern. Von einem Selbstläufer bei den noch in Abstiegsgefahr schwebenden Augsburgern ist aber erneut nicht auszugehen. Schon im Hinspiel (2:2) konnte der FCA die Unioner ärgern. "Das wird einmal mehr eine schwere Aufgabe", ist sich Union-Coach Fischer sicher.