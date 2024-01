Kurz nach Vertragsverlängerung in Rostock: Kolo wechselt nach Spanien

Yasin Kolo verlässt die Rostock Seawolves und spielt künftig in Spaniens zweiter Liga. Dabei war sein Vertrag erst im Dezember bis Saisonende verlängert worden.

Center Yasin Kolo und die Rostock Seawolves gehen etwas überraschend wieder getrennte Wege. Der 31-Jährige hatte erst vor knapp einem Monat seinen Vertrag bis zum Ende der Saison verlängert. Zuvor war er Mitte Oktober an die Ostsee gekommen, um vorübergehend den verletzten Till Gloger zu ersetzen. Für die Seawolves war er in der BBL und im FIBA Europe Cup aktiv.

In Zukunft spielt Kolo, der in seiner Karriere auch für mehrere Vereine in der deutschen ProA und ProB aufgelaufen war, für den spanischen Zweitligisten Rioverde Clavijo. Für die Seawolves erzielte er in zwölf BBL-Partien durchschnittlich 1,8 Punkte und 1,5 Rebounds pro Spiel in rund fünf Minuten Einsatzzeit.

In Spanien erhofft sich der Center mehr Spielzeit als bisher: "Es war keine Entscheidung gegen Rostock, sondern für mich persönlich. Ich habe die Chance bekommen, bei einem Klub eine Rolle mit mehr Verantwortung zu übernehmen und freue mich darauf."