Kurz im Interview vor Australien-Argentinien: "Ich würde das Spiel einfach genießen"

Marco Kurz machte in seiner Trainer-Laufbahn auch drei Jahre in Down Under Station. Für den kicker ordnet der 53-Jährige den Achtelfinaleinzug der Australier ein und blickt auf das Duell mit Argentinien und Lionel Messi voraus.

Sieht Australien als starkes Kollektiv: Marco Kurz. IMAGO/Ulrich Wagner