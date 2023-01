Kursänderung nach der WM? Fröhlich über Nachspielzeit und Co.

Große Kursänderungen wird es im neuen Fußballjahr in der Bundesliga nicht geben, hat Lutz Michael Fröhlich vor dem Re-Start angekündigt. Allerdings soll vor allem unsportliches Verhalten sanktioniert werden. Nachspielzeiten wie bei der WM sind indes nicht zu erwarten.

Fordert mehr Einheitlichkeit in den Entscheidungen: Lutz Michael Fröhlich. imago images / ActionPictures

Genau wie die Vereine hat sich auch die Elite der deutschen Schiedsrichter in einem Trainingslager vorbereitet. In Lagos (Portugal) wurde Anfang Januar natürlich nicht nur athletisch sondern auch regeltechnisch gearbeitet. "Es gibt keine Kursänderung, aber es geht um mehr Einheitlichkeit", erklärt Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB-Schiri GmbH, im Interview auf der Website des DFB.

Zudem wurden die Schiedsrichter für das Thema Zeitspiel sensibilisiert. Während die extrem langen Nachspielzeiten bei der WM zwar registriert wurden, ist nicht zu erwarten, dass dies künftig auch in der 1. und 2. Bundesliga Alltag werden wird. Man werde sich grundsätzlich an der UEFA-Linie orientieren. Dagegen hatten die Mitglieder der IFAB zuletzt die strengeren Regeln zur Berechnung der Nachspielzeit in Katar noch begrüßt.

International läuft es nicht besser und auch nicht schlechter als bei uns in Deutschland. Lutz Michael Fröhlich im Interview mit dem DFB

Allerdings soll bei erkennbarem Zeitspiel konsequenter gehandelt werden. "Wir haben mit den Schiedsrichtern besprochen, dass Aktionen, die eine Spielfortsetzung verzögern oder eine schnelle Spielfortsetzung verhindern, mit einer Verwarnung geahndet werden sollten", warnt Fröhlich die Spieler und nennt gleich die entsprechenden Situationen: "Wird der Ball aufgehoben beziehungsweise mitgenommen, weggekickt oder weggetragen, ein zweiter Ball auf das Spielfeld gelegt oder stellen sich Spieler vor den Ball, ist es notwendig, dass einheitlich und klar vorgegangen wird."

Fröhlich: "Was wir nicht sehen wollen ..."

Insgesamt standen Unsportlichkeiten weit oben auf der Agenda der Schiedsrichter. "Was wir nicht sehen wollen, das sind Auswüchse von Unsportlichkeiten wie beim Spiel Niederlande gegen Argentinien oder massiv unsportliches Verhalten von Spielern nach dem Abpfiff, wie beim Spiel Ghana gegen Uruguay", führt Fröhlich aus. Bei letzterer Partie waren etwa der deutsche Referee Daniel Siebert und seine Assistenten nach Schlusspfiff massiv angegangen worden.

Auch bei der vieldiskutierten Anwendung des VAR wird es keine wesentlichen Änderungen geben. Die Grundzüge sollen laut Fröhlich gleich bleiben. Doch solle wieder sichtbarer werden, dass "die Schiedsrichter auf dem Platz die Verantwortung im Entscheidungsprozess übernehmen".