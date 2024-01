Kurpfalz Bären können Kapitänin halten

Den Verantwortlichen der Kurpfalz Bären können durchatmen. Der Zweitligist vermeldete die Vertragsverlängerung mit seiner Kapitänin - obwohl diese mehrere Angebote vorliegen hatte.

"Mit der Vertragsverlängerung von Svenja Mann ist den Kurpfalzbären einer Coup gelungen", schreibt der Zweitligist in einer offiziellen Meldung. Mann habe mehrere Anfragen anderer Vereine vorliegen gehabt, habe sich aber ligaunabhängig für eine weitere Saison am Altrhein entschieden.

Mann: "Für mich passt hier momentan alles"

"Für mich passt hier momentan alles. Ich kann mit Spaß Handball spielen, mich weiter entwickeln, spüre das Vertrauen und fühle mich im Verein sehr wohl", so Mann zu ihren Beweggründen für einen weiteren Verbleib.

Die 23-Jährige ist mit aktuell 84 Treffern beste Werferin ihrer Mannschaft und hofft in der Rückrunde auf den Befreiungsschlag: "Wir alle wollen weiter 2. Liga spielen. Die Qualität im Team ist da und wir werden alles in die Waagschale werfen, um aus dem Tabellenkeller zu kommen."

Verlängerung als "starkes Signal"

Geschäftsführer Armin Wagner sieht den Verbleib als starkes Signal für das Gesamtkonstrukt der Kurpfalzbären und ist stolz auf die Verlängerung mit der Linkshänderin. "Es ist wahnsinnig wichtig, dass sich eine Spielerin wie Svenja ungeachtet der Tabellensituation für uns entscheidet. Das setzt hoffentlich neue Kräfte frei", so Wagner.

Die Rückraumspielerin geht damit in der Saison 2024/2025 in ihre zweite volle Spielzeit in Ketsch, im Januar 2023 war Mann per Zweitspielrecht von der Neckarsulmer Sport-Union erstmals für die Bären aktiv und entschied sich vor der laufenden Spielzeit für einen Wechsel.