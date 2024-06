Kurpfalz Bären Ketsch holen 18-jähriges Talent zurück

Die Kurpfalz Bären Ketsch haben den ersten Neuzugang der kommenden Spielzeit bekanntgegeben. Ein 18-jähriges Talent kehrt zum Zweitligisten zurück.

Marlis Mader, die bereits in der Jugend für die Kurpfalz Bären spielte, kehrt zum Zweitligisten zurück. Die 18-jährige Rückraumspielerinnen, die im Herbst ein Studium in Karlsruhe beginnt, kommt von der JSG Mundenheim/Rheingönnheim, wo sie in der Jugendbundesliga und Oberliga spielte.

"Ich kenne Marlis schon aus der gemeinsamen Zeit in der Rheinland-Pfalz-Auswahl und finde, sie bringt alle Voraussetzungen mit, um auf diesem Niveau zu agieren", analysierte Trainerin Franzi Steil in einer Pressemeldung: "In der Defensive ist Marlis schon sehr weit und ich freue mich darauf mit ihr zu arbeiten."

"Ich freue mich über die Möglichkeit und möchte alles geben, um in der Mannschaft anzukommen", erklärte Mader selbst. Hinsichtlich möglicher weiterer Verpflichtungen erklärte Steil derweil: "Wir wissen, dass wir vor allem auf Rechtsaußen Bedarf haben und dass der Kader aktuell für 30 Spieltage zu dünn ist. Die Spielerinnen fallen allerdings auch nicht vom Himmel. Wir halten die Augen offen und hoffen, dass sich noch Möglichkeiten ergeben."