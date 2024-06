Kurpfalz Bären halten Kapitänin

Nach der gewonnenen Relegation ist klar, dass die Kurpfalz Bären auch im nächsten Jahr in der zweiten Liga antreten werden. Nun konnte der Verein auch seine Kapitänin halten.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, hat Amelie Möllmann ihren Vertrag bei den um ein Jahr verlängert und geht somit in ihre sechste Saison bei den Kurpfalz Bären.

Die Linkshänderin hat sich für eine weitere Spielzeit am Altrhein entschieden und geht in ihre sechste Saison.

„Ich bin sehr froh, dass Amy weiter eine Bärin bleibt. Sie hat nach der fantastischen Entwicklung in der Saison 2022/2023 aufgrund von Verletzungen keine leichte Spielzeit hinter sich", freut sich Trainerin Franzi Steil und ergänzt: "Amy ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, zudem hat sie außergewöhnliches Potential, das wir für unser Spiel brauchen."

„Ich habe hier das perfekte Gesamtpaket, um Handball auf hohem Niveau mit meinem Job/Studium zu verbinden. Zudem ist mir diese Mannschaft sehr wichtig", erklärt die Beachhandball-Nationalspielerin ihre Entscheidung.

In der gerade abgelaufenen Spielzeit konnte Möllmann verletzungsbedingt nur die Hälfte der Partien bestreiten. Seit Anfang Mai stand die Linkshänderin wieder auf der Platte und war in den letzten Saisonspielen ein wichtiger Faktor für den Klassenerhalt der Kurpfalz Bären.