Kuriosum: Salernitana holt Nicola zwei Tage nach Entlassung zurück

Kuriosum in der Serie A: Nur 48 Stunden nach seiner Entlassung ist Davide Nicola wieder Trainer bei US Salernitana. Nach sechs sieglosen Spielen in Serie soll er das Ruder nun doch herumreißen.

Erlebte in den vergangen 48 Stunden ein Wechselbad der Gefühle: Davide Nicola. IMAGO/Uk Sports Pics Ltd