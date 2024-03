Kuriosum im Schweizer Pokal: Rekordmeister im Halbfinale gegen eigene Reserve

Von den vier Teams, die sich im Schweizercup der Handballerinnen für das Final4 qualifiziert haben, stellt der LC Brühl die Hälfte. Nun kommt es im Halbfinale zum vereinsinternen Duell.

Neben dem LC Brühl 1 aus der höchsten Schweizer Liga und dem LC Brühl 2 aus der zweithöchsten Liga haben sich auch der LK Zug und Yellow Winterthur für die Halbfinals qualifiziert. Doch eine Auslosung der Partien gab es nicht.

Zwei Sätze im 56-seitigen Wettspielreglement des Verbands machen es nicht möglich, dass sich beide Teams für das Finale qualifizieren könnten. "Im Final können nicht zwei Teams aus demselben Verein teilnehmen. Sollten im Halbfinal noch zwei Teams aus demselben Verein vertreten sein, müssen sie gegeneinander antreten", ist dort zu lesen.

So treten die beiden Brühler Teams am Mittwoch-Abend gegeneinander an, um jenes Team zu ermitteln, das dann im Cupfinale spielberechtigt ist.