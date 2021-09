Kurioses Tor entscheidet Final-Neuauflage in Berlin in der Verlängerung - DEG geht in München leer aus

Zum Auftakt des 6. Spieltags feierten die Krefeld Pinguine ihren ersten Saisonsieg (4:3 gegen die Iserlohn Roosters). Am Freitagabend gewann Wolfsburg bei der Final-Neuauflage in Berlin nach einem kuriosen Treffer in der Verlängerung. Die DEG ging im Topspiel in München leer aus. Schwenningen fertigte Nürnberg ab und verlässt nach dem ersten Sieg den letzten Platz.

Eisbären gegen Grizzlys - am Ende jubeln die Gäste aus Wolfsburg. imago images/Jan Huebner